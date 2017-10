Wir spielen gegen User auf der Game City

Am Samstag, um 13:00 Uhr, könnt ihr auf der Hauptbühne gegen das Team von WIRSPIELEN antreten

Der GameStandard und das Team von WIRSPIELEN werden auch heuer auf der Game City im Wiener Rathaus vertreten sein. Dieses Mal habt ihr am Samstag, dem 14. Oktober, zudem die Möglichkeit, selbst gegen Martin und Zsolt zu spielen: Um 13:00 Uhr heißt es auf der Hauptbühne "Wir spielen gegen User" bzw. freiwillige Kandidaten und Kandidatinnen aus dem Publikum. Zu gewinnen gibt es prall gefüllte Goodie-Bags.

Mitmachen!

Wenn ihr gegen uns spielen wollt, kommt am besten am Samstag schon kurz vor 13:00 Uhr zur Hauptbühne im Arkadenhof. Die Auswahl erfolgt dann per Zufall.

Was euch in etwa erwartet, könnt ihr in unserer ersten Folge "WIRSPIELEN vs USER" nachsehen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Kommen! Und nicht vergessen: Wer keine Zeit hat, auf die Game City zu kommen, kann sich gerne für die nächsten Folgen bewerben. (red, 11.10.2017)