Wer bei den Grünen um den Einzug zittert

Sollten die Umfragen sich bewahrheiten, verlieren die Grünen massiv an Stimmen. Dann wird es für einige Kandidaten knapp

Wien – Den Grünen werden in Umfragen massive Stimmenverluste prognostiziert. Sollten sich die Prognosen bewahrheiten und die Grünen nur knapp die Hürde für den Einzug in den Nationalrat überspringen, droht ihnen ein personeller Kahlschlag. Kämen sie auf ein Ergebnis wie 1995 mit damals 4,8 Prozent, würde die Mandatszahl von 24 (bei 12,4 Prozent) auf neun herunterrasseln.

Relativ sichere Listenplätze dürften in einem solchen Szenario auf Landeslisten nur Spitzenkandidatin Ulrike Lunacek und Klubchef Albert Steinhauser (beide in Wien), Dieter Brosz (Niederösterreich) und Ruperta Lichtenecker (Oberösterreich) haben.

Schwentner nicht sicher

Das steirische Mandat von Sozialsprecherin Judith Schwentner werten Beobachter angesichts der dort starken Neos- und Pilz-Konkurrenz als nicht unbedingt sicher, besser dürften die Chancen von Berivan Aslan in Tirol stehen. Wenige Chancen auf einen Wiedereinzug werden Matthias Köchl in Kärnten und Harald Walser in Vorarlberg eingeräumt.

Über die Bundesliste (hier konnten die Grünen 2013 sechs Mandate für sich verbuchen, 1995 vier) könnten es demnach Vizeklubchef Werner Kogler, die Burgenländerin Christiane Brunner, der intern gegen Peter Pilz siegreiche Julian Schmid und Alev Korun ins Parlament schaffen.

Jarmer, Moser, Maurer wackeln

Draußen wären bei diesem Szenario von den bisherigen und erneut kandidierenden Abgeordneten Helene Jarmer, Gabriela Moser und Sigrid Maurer. Unter den Neuen auf der Bundesliste dürften es wohl Georg Bürstmayr, Irmgard Salzer, Daniel Landau und Marie-Edwige Hartig nicht hineinschaffen.

Auch zwei Landesmandate in Niederösterreich, je ein Landes- und Regionalmandat in Oberösterreich und in der Steiermark, je eines in Salzburg und in Tirol sowie drei in Wien wären im Vergleich zum derzeitigen Stand dann weg.

Millionenverlust bei Klub- und Parteienförderung

Weg wären mit einem Absturz auf vier bis fünf Prozent auch Millionen an Fördergeldern. Besonders empfindlich wären nach Angaben des Politikwissenschafters Hubert Sickinger die Verluste bei der Parteienförderung. Sickinger verweist darauf, dass die Grünen aktuell 3,9 Millionen Euro jährlich erhalten, die Neos, die 2013 nur 4,96 Prozent der Stimmen schafften, aber nur 1,2 Millionen.

Etwas geringer wären die Einbußen bei der Klubförderung im Parlament. Sie würde selbst beim Verlust von fast zwei Dritteln der Mandate um nur ein Drittel sinken (von 3,4 auf etwa 2,2 Millionen). Grund dafür sind die hohen Sockelbeträge für kleine Klubs. "Da würden sie mit einem blauen Auge davonkommen", sagt Sickinger. Schmerzlich wäre für die Grünen aber wohl die zusätzliche Kürzung der Gelder für parlamentarische Mitarbeiter: Hier erhalten die Grünen aktuell etwa 1,5 Millionen, die Neos aber nur rund 560.000 Euro. (APA, 11.10.2017)