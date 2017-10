Microsoft-Produkte auf der Krim: Russische Firmen umgehen Sanktionen

Mehrere Unternehmen kauften Programme, obwohl sie von den US-Sanktionen betroffen sind

Moskau – Russische Staatsfirmen decken sich trotz US-Sanktionen mit Produkten des US-Softwarekonzerns Microsoft ein. Wie aus offiziellen Unterlagen hervorgeht, kauften mehrere Unternehmen Programme, obwohl sie von den US-Sanktionen betroffen sind, die nach der russischen Annexion der Krim-Halbinsel verhängt wurden. Dabei setzten sie auf Zwischenhändler oder gaben falsche Adressen an, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Anzeichen dafür, dass Microsoft seine Produkte direkt an von den Sanktionen betroffene Kunden verkauft, gibt es nicht. Das Unternehmen erklärte, seit ein paar Monaten ein verstärktes Augenmerk auf das Thema zu richten. "Microsoft steht klar dazu, sich an rechtliche Vorgaben zu halten", sagte ein Sprecher.

Unter den Firmen, die trotz Verbot Microsoft-Produkte kauften, ist unter anderem der Hersteller der BUK-Raketen, Almaz-Antey. Nach Angaben niederländischer Ermittler wurde im Juli 2014 ein Passagierflugzeug mit einer derartigen Rakete über der Ukraine abgeschossen. Insgesamt gingen mehr als 5.000 Produkte im Gesamtwert von ungefähr einer Milliarde Dollar unrechtmäßig an russische Betriebe, ergibt eine Auswertung einer Datenbank, in der staatliche Unternehmen ihre Käufe dokumentieren. Auch ein Architekturbüro, das an der Planung der Brücke zur Krim beteiligt war, sowie eine Wellness-Einrichtung, die dem russischen Verteidigungsministerium gehört, gehören zu den Käufern. Zu Privatfirmen liegen keine Daten vor.

Mit den Sanktionen reagierten die USA auf die Annexion der Krim 2014. Sie untersagen US-Unternehmen den Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen auf die Halbinsel, zudem gelten einige Unternehmen und Einzelpersonen Strafmaßnahmen. Auch die EU hat Sanktionen verhängt. Doch die Strafmaßnahmen wurden schon in der Vergangenheit umgangen: So tauchten Siemens-Turbinen auf der Krim auf, die eigentlich für ein Projekt auf der südrussischen Halbinsel Taman bestimmt waren. (Reuters, 11.10.2017)