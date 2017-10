Fox soll Millionen für unerlaubte Muhammad-Ali-Bilder zahlen

Rechteinhaber Muhammad Ali Enterprises fordert 30 Millionen Dollar vom US-Sender, der Archivmaterial des Boxers in einem Super-Bowl-Werbespot gezeigt hat

New York – Mit einer 30-Millionen-Dollar-Klage konfrontiert sieht sich der US-Sender Fox. Weil er bei der Übertragung der Super Bowl unerlaubt Bilder Muhammad Alis in einem Werbespot unmittelbar vor dem Start des reichweitenstärksten Sportereignisses verwendete, strengt die Firma, die die Rechte des Boxers verwaltet, ein Verfahren an. Fox habe Archivmaterial ohne Genehmigung genommen, berichtet der Hollywood Reporter.

vedad čolić

In dem dreiminütigen Werbespot sind Bilder von Karrierestationen Alis zu sehen, von seinem Aufstieg als Boxer bis zu seinem von Parkinson-Krankheit gekennzeichneten Auftritt bei den Olympischen Sommerspielen 1996 in Atlanta, wo er das Olympische Feuer entzündete. Das Archivmaterial bezieht sich auf ihn als "den Größten", um überzuleiten auf NFL-Legenden wie Joe Montana, Joa Namath, Vince Lombardo, Tom Brady und andere. (red, 11.10.2017)