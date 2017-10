FPÖ-Kandidat schickte Fotomontage von sich als Nazi "an Freundin"

Vom RFJ-Funktionär und Berufssoldaten Andreas Schmidt sind Fotomontagen im Umlauf, die ihn etwa bei den Nürnberger Prozessen zeigen

Der FPÖ-Kandidat und Berufssoldat Andreas Schmidt hat auf WhatsApp Fotomontagen verschickt, in denen er neben Nazi-Größen zu sehen ist. Ein Bild zeigt ihn etwa auf der Anklagebank bei den Nürnberger Prozessen, daneben ist die Zeile "Don’t cry because it’s over, smile because it happened" (Weine nicht, weil es vorbei ist, lächle, weil es passiert ist) zu lesen.

Ein weiteres zeigt ihn im deutschen Reichstag hinter Adolf Hitler stehend. Mit den Bildern konfrontiert, gibt Schmidt an, sie nur "seiner Lebensgefährtin zur Kenntnis gebracht" zu haben. "Darüber hinaus halte ich fest, dass diese Fotos, wenn überhaupt, lediglich in privaten Chatverläufen aufgetaucht sein können und niemals veröffentlicht wurden", so Schmidt per E-Mail.

"Geschmacklos und verurteilenswert"



Allerdings will Schmidt sie nicht selbst erstellt haben. "Mir wurden die besagten Montagen von einem Grundwehrdiener geschickt. Ich habe damals schon angemerkt, dass diese geschmacklos und verurteilenswert sind", schreibt Schmidt. Er habe sie daraufhin seiner Lebensgefährtin per WhatsApp gezeigt. Der STANDARD hat die WhatsApp-Verläufe aus anonymer Quelle erhalten. Daraus geht hervor, dass Schmidt sie in WhatsApp an einen oder mehrere unbekannte Teilnehmer versandt hat.

Handy gehackt

Auf die Frage, warum ein Grundwehrdiener derartige Fotomontagen erstellen sollte, reagierte Schmidt zuerst nicht mehr. Später gab er an, dass vermutlich das Handy seiner Freundin "gehackt" wurde und die Fotos so in Umlauf kamen. Er schreibt, dass die Nazi-Montagen "aus dem Zusammenhang gerissen" seien, da "ein Bekannter" Schmidts Kopf auch auf das Bild vom Attentat von John F. Kennedy und den Parteitag der kommunistischen Partei in China kopiert hatte. Da es sich dabei um "allseitsbekannte historische Ereignisse aus der Zeitgeschichte handelt, habe ich die Aktion nur als Lustig machen über mein Studium gesehen", erklärt Schmidt.

Gemeinderat

Schmidt ist in der Steiermark beim Ring Freiheitlicher Jugend tätig. Außerdem ist er Gemeinderat in Köflach und Kandidat auf der steirischen Landesliste und der Bundesliste der FPÖ für die Nationalratswahl. "Ich kann mir diese Vorgehensweise nur damit erklären, dass versucht wird, meine Person und offenbar auch die FPÖ im Wahlkampf in ein schlechtes Licht zu bringen", schreibt Schmidt. Er droht STANDARD und dem Redakteur persönlich mit rechtlichen Schritten, sollte eine Veröffentlichung erfolgen. (Fabian Schmid, 11.10.2017)