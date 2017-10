Rajoy: Katalanen sollen erklären, ob sie Unabhängigkeit ausgerufen haben

Regionalregierung in Barcelona: Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung war "symbolischer Akt"

Madrid – Spaniens Premierminister hat am Mittwoch überraschend eine Pressekonferenz abgehalten. Mariano Rajoy forderte die Regionalregierung in Barcelona auf, formal klarzustellen, ob sie am Dienstagabend die Unabhängigkeit der Region erklärt hat oder nicht und damit die Anwendung des Artikels 155 der spanischen Verfassung gerechtfertigt wäre, der der Regierung in Madrid erlaubt, Regionalregierungen zu entmachten.

Von der Antwort der Regionalregierung hänge es ab, was in den kommenden Tagen geschehen werde, erklärte Rajoy. Zuvor hatte der Regierungschef Pedro Sánchez von der sozialdemokratischen PSOE getroffen, die seine Minderheitsregierung toleriert.

"Symbolische" Unabhängigkeitserklärung

Die katalanische Regionalregierung bezeichnete kurz zuvor die Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung am Dienstagabend als "symbolischen Akt". Eine Unabhängigkeitserklärung müsse durch das Regionalparlament Kataloniens erfolgen, was aber nicht der Fall gewesen sei, sagte Regierungssprecher Jordi Turull am Mittwoch in Barcelona.

Die Unterzeichnung der Erklärung durch Regionalpräsident Carles Puigdemont und die Unabhängigkeitsbefürworter unter den Abgeordneten sei ein "symbolischer Akt, mit dem wir alle unsere Bereitschaft unterzeichnet haben, die Unabhängigkeit zu erklären", sagte der Sprecher. Puigdemont hatte am Dienstagabend zwar eine Unabhängigkeitserklärung unterzeichnet, diese aber sofort für ausgesetzt erklärt. Dadurch will er nach eigenen Worten einen "Dialog" mit der Zentralregierung anstoßen.

Festnahmen in Athen

In Griechenland wurden unterdessen 19 Demonstranten festgenommen, die als Solidaritätsaktion mit den Katalanen in die spanische Botschaft gestürmt waren. Die Gruppe, die sich selbst als anarchistisch bezeichnet, warf in dem Gebäude Flugblätter mit der Losung: "Solidarität ist die Waffe der Völker", wie ein Botschaftsmitarbeiter sagte. (red, APA, 11.10.2017)