Im Schnitt 904.000 bei Strache/Kern im ORF-Duell

Marktanteil bei 28 Prozent – Bisher meistgesehene Paarung im ORF

Wien – Die neunte (und vorletzte) "TV-Konfrontation" zur Wahl 17 mit H.C. Strache und Stebastian Kurz sahen am Dienstag bis zu 1,061 Millionen. Im Schnitt waren 904.000 bei 28 Prozent Marktanteil (21 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe 12-49 Jahre) dabei. Das Duell Strache/Kurz war somit die bisher meistgesehene im ORF. Die Paarung Kern/Strache kam auf 887.000 Zuschauer im Schnitt, Strache/Griss kam auf 697.000.

Quoten im Überblick

Am Mittwoch, steht die letzte Zweier-"Konfrontation" um 20.15 Uhr auf dem Programm von ORF 2. Christian Kern (SPÖ) trifft dabei auf Sebastian Kurz (ÖVP). Moderatorin ist Claudia Reiterer. ORF 3 zeigt dann ab 22.25 Uhr in "Politik live" eine "Runde der Politikberater".

Weiter geht es am Donnerstag, dem 12. Oktober, um 20.15 Uhr in ORF 2 mit der abschließenden "Runde der Spitzenkandidaten" mit Christian Kern (SPÖ), Sebastian Kurz (ÖVP), Heinz-Christian Strache (FPÖ), Ulrike Lunacek (Die Grünen) und Matthias Strolz (NEOS), die sich diesmal im Stehen den Fragen der Moderatoren Claudia Reiterer und Tarek Leitner stellen. ORF 3 zieht dann ab 22.30 Uhr in einer "Runde der ChefredakteurInnen" Bilanz. (red, 11.10.2017)