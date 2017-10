MARKHOF Boulevard: Verkaufsstart für hochwertige Wohnungen und moderne Häuser

CPI Immobilien präsentiert neues Bauträgerprojekt im 11. Bezirk

Zwischen Mautner-Markhof-Gasse und Rappachgasse im 11. Wiener Gemeindebezirk entsteht ein neues Immobilienprojekt der CPI Immobilien Gruppe: Bis Sommer 2019 entstehen hier ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen, vier Doppelhaushälften und einem freistehenden Einfamilienhaus. Damit bekommen die ehemaligen Mautner-Markhof Gründe eine neue und moderne Wohnattraktion.

Die CPI Immobilien Gruppe realisiert in Wien Simmering bis Sommer 2019 eine moderne Wohnanlage mit einem Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen, vier Doppelhaushälften mit Garten sowie einem freistehenden Einfamilienhaus mit Garten. Die Wohnungen und Häuser stehen ab sofort provisionsfrei zum Verkauf und werden schlüsselfertig übergeben.



Die unterschiedlichen Grundrisse sowie Wohn- und Nutzungsgrößen der Wohnungen und Häuser sind sowohl für Singles als auch für Paare und junge Familien geeignet. Alle Wohneinheiten sind mit Fußbodenheizung, hochwertiger Sanitärausstattung und Parkettböden in den Wohn- und Essbereichen ausgestattet. Für Sicherheit sorgen Eingangstüren der Widerstandsklasse 3 sowie Fenster mit dreifacher Wärmeschutzverglasung.



In unmittelbarer Nähe der Immobilien befinden sich das Shoppingcenter Simmering, das historische Zentrum des 11. Wiener Gemeindebezirks, aber auch das Simmeringer Bad mit angrenzendem Erholungsgebiet. Die beliebten Gastro- und Geschäftslokale der Simmeringer Hauptstraße sind ebenso fußläufig erreichbar wie mehrere Parks und Freizeitgebiete. Hinzu kommt die perfekte urbane Infrastruktur der lebenswertesten Stadt der Welt.

Projektmerkmale:



Einzigartiges Immobilienprojekt in der Mautner-Markhof-Gasse 61

6 hochwertige Wohnungen mit jeweils 50-97 m²

4 moderne Doppelhaushälften mit jeweils 150-165 m² mit privater Terrasse und eigenem Garten

1 freistehendes Einfamilienhaus mit 111 m² Nutzfläche und 20 m² Garten

Erwerb der Wohnungen als Eigentums- oder Vorsorgewohnung möglich

Abgeschieden von der hektischen Innenstadt und trotzdem mitten im Geschehen

Beste Verkehrsanbindung: U3 Station Simmering, U3 Station Enkplatz, Straßenbahn-Linien 6, 71, Bahnhof Wien Simmering mit den Linien R, REX und S 803 in unmittelbarer Nähe

Erstklassige Infrastruktur: Schulen, Kindergärten, Ärzte, Apotheken und Shopping-Möglichkeiten in Gehreichweite

Baubeginn geplant für Frühjahr 2018

Fertigstellung geplant für Sommer 2019



Weitere Informationen zum Projekt finden Sie auf der Projektwebsite www.markhof-boulevard.at bzw. unter www.cpi.co.at/bautraegerprojekte.

www.cpi.co.at/presse