Eminem rappt gegen Donald Trump

Der 44-Jährige hat bei den BET-Hip-Hop-Preisen einen Schmähtext gegen Trump vorgestellt

Rap-Superstar Eminem hat die Trump-Anhänger unter seinen Fans vor die Wahl gestellt: Entweder wenden sie sich von dem US-Präsidenten ab – oder sie können ihm gestohlen bleiben. Bei der Gala zur Verleihung der BET-Hip-Hop-Preise am Dienstagabend (Ortszeit) in Miami trug Eminem per Videoschaltung einen zornigen Rap gegen Präsident Donald Trump vor, den er als inkompetent und rassistisch schmähte.

In Eminems Lied hieß es: "Jeder Fan von mir, der ihn gut findet – Ich ziehe eine Linie im Sand – Ihr seid entweder dafür oder dagegen." Zu Trump rappte er: "Wir haben einen Kamikaze im Amt – Das wird wahrscheinlich zum nuklearen Holocaust führen."

Eminem ist der mit Abstand erfolgreichste weiße Rapper in den USA und einer der größten Musikstars dort überhaupt. Seine Rap-Texte sind selten politisch. (APA, 11.10.2017)