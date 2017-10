Murkraftwerk: Freispruch für Fotograf und Umweltaktivist

"Ich werden ihnen weiter auf die Finger schauen", sagt Franz Keppel, der in zweiter Instanz gegen Energie-Konzern gewann

Graz – Franz Keppel, der sich seit Anfang Mai am Grazer Bezirksgericht zivilrechtlich wegen Besitzstörung bei der Baustelle für das umstrittene Grazer Murkraftwerk verantworten musste, ist freigesprochen worden. Das teilte die Plattform "Rettet die Mur" am Mittwoch mit. Verfahren gegen andere Aktivisten endeten ebenfalls mit Freisprüchen, laut Energie Steiermark kam es aber auch zu Verurteilungen. Das sei aber niemand von "Rettet die Mur" gewesen, wie ein Plattform-Sprecher auf Nachfrage des STANDARD betont, "da ist ein Bauzaun umgefallen".

Keppels Rekurs wurde in zweite Instanz recht gegeben: "Natürlich bin ich erleichtert, aber auch bestärkt in meinem Einsatz für die Mur," so der Fotograf. "Für mich heißt das Urteil, dass ich weiterhin dokumentieren darf, was an der Mur passiert. Ich werde der Energie Steiermark weiter auf die Finger schauen", meinte er.

Verfahren gegen Ull eingestellt

Das Verfahren gegen Romana Ull, Vizepräsidentin des Naturschutzbund Steiermark, die gemeinsam mit Keppel Anfang Mai vor Gericht stand, will die Energie Steiermark von sich aus einstellen, hieß es am Mittwoch seitens des Sprechers der Energie Steiermark, Urs Harnik-Lauris. Neben den Freisprüchen und Verurteilungen sollen sich die Streitparteien bei ähnlich gelagerten Verfahren auch zu Diversionen und Unterlassungserklärungen geeinigt haben.

Die Energie Steiermark wolle sich nun auf die am vergangenen Wochenende passierten Ereignisse konzentrieren. Zwei Gebäude des Energieversorgers wurden durch Vandalismus beschädigt: "Wir sehen die Zunahme der Gewalt mit großer Besorgnis", sagte Harnik-Lauris, der die zeitliche Parallelität zu einem Kongress zum Thema "Disobedience" (Ungehorsam, Anm.) im Forum Stadtpark als "auffällig" einstufte. In der Nacht auf Sonntag sowie am Sonntagvormittag haben Unbekannte sowohl die Fassade des Technikzentrums in der Neuholdaugasse sowie jene des "Dialogbüros" am Andreas-Hofer-Platz mit Kunstharzgemischen beworfen, mit Graffiti besprüht und Scheiben mit Pflastersteinen eingeschlagen.

"Haben mit Vandalismus nichts zu tun"

Die Polizei ermittelt auch wegen Beschädigungen am erst kürzlich eröffneten Science Tower sowie wegen eines pyrotechnischen Gegenstands, der in der Nacht auf Montag durch eine eingeschlagene Scheibe in ein Dienstfahrzeug der Grazer Ordnungswache geworfen wurde und dieses schwer beschädigte.

Dass man die Umweltschützer mit Vandalismus in Verbindung bringt, regt Keppel auf: "Wir haben mit Vandalismus nichts zu tun, rufen sogar gegen solche Aktionen auf", erzählt er dem STANDARD am Mittwoch, "jetzt versuchen sie uns so zu belasten".

"Seit der ersten Rodungen gibt es immer öfter Bemühungen, einerseits engagierte Einzelpersonen einzuschüchtern und andererseits den Widerstand mit strafbaren Handlungen in Zusammenhang zu bringen," kritisiert auch Clemens Könczöl, Sprecher der Plattform. Man habe sich jedoch von derartigen Handlungen bereits mehrfach distanziert. Er stellte klar: "Wir verurteilen jegliche Vandalenakte, jegliche Gefährdung von Menschen und mutwillige Zerstörung von Gütern und rufen alle Murschützer auf, Gewaltanwendung bei Naturschutzkonflikten ausnahmslos zu unterlassen. Wir rufen die Menschen auf ihren Protest friedlich und auf demokratisch legitime Weise zu äußern." (APA, red, 11.10.2017)