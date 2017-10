Hundertprozentiger Pöltl bei Toronto-Testsieg

Wiener zeigte gegen Detroit mit zwölf Punkten, sechs Rebounds und einer makellosen Trefferquote auf

Toronto – Die Toronto Raptors haben in der Nacht auf Mittwoch (MESZ) in einem Vorbereitungsspiel auf die NBA-Saison 2017/18 einen klaren 116:94-Sieg gegen die Detroit Pistons gefeiert. Bei den im einzigen Test vor heimischem Publikum in stärkster Besetzung angetretenen Kanadiern zeigte auch der Wiener Jakob Pöltl auf.

Einer von sieben Zweistelligen

Der 2,13 Meter große Center bekam von Coach Dwane Casey 24:07 Minuten Spielzeit, in denen er zwölf Punkte – mit hundertprozentiger Trefferquote (5/5 Zweipunkter, 2/2 Freiwürfe) – und sechs Rebounds verbuchte. Pöltl scorte als einer von sieben Spielern der Raptors zweistellig. CJ Miles (19) und Jonas Valanciunas (18) waren die erfolgreichsten Werfer.

"Erstes Saisonspiel in unserer Heimhalle, und wir zeigen beim 116:94 gegen die Pistons super Teamplay! Noch ein Testspiel, dann geht es endlich mit der 'Regular Season' los", schrieb Pöltl auf Facebook und zeigte damit, dass es bei ihm schon "kribbelt".

In der Nacht auf Samstag proben die Raptors auswärts gegen die Chicago Bulls ein letztes Mal. Der sechsfache NBA-Champion ist dann auch der erste Gegner der Kanadier im Grunddurchgang der nordamerikanischen Basketball-Profiliga und zwar in der Nacht auf Freitag kommender Woche in Toronto. (APA, 11.10.2017)