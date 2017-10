Heute letzter Tag für schriftlichen Wahlkarten-Antrag

Wahlkarten sollten aber persönlich abgeholt werden, um zu verhindern, dass die Post sie zu spät bringt

Wien – Heute, Mittwoch, ist der letzte Tag für schriftliche Anträge auf Ausstellung einer Wahlkarte. Eine solche braucht, wer an der Wahl teilnehmen will, aber am Sonntag nicht das nächste Wahllokal aufsuchen kann, weil er oder sie verreist oder aus gesundheitlichen Gründen verhindert ist.

Besser persönlich

Die Wahlkarten können per E-Mail beantragt werden. Allerdings raten manche Wahlbehörden dazu, die Karten besser persönlich abzuholen: So heißt es in einer Information der Wiener Landeswahlbehörde, es sei nach dem 10. Oktober nicht mehr gewährleistet, dass die Wahlkarte mit der Post noch rechtzeitig ankomme. Auf Nummer sicher geht man also, wenn man persönlich hingeht – man kann dann auch gleich vor Ort die Stimme abgeben.

Bis Freitag 12 Uhr können Wahlkarten noch direkt am Gemeindeamt bzw. Magistrat abgeholt werden, selbst oder von einem Bevollmächtigten.

Stimmabgabe per Brief

Für die "klassische" Briefwahl aus dem Inland ist bis zum Morgen des 14. Oktober Zeit: Die Post leert ausnahmsweise am Samstag ab 9.00 Uhr österreichweit alle Briefkästen und bringt die Wahlkarten zu den Bezirkswahlbehörden. Dort kann man sie auch persönlich abgeben bzw. von einem "Boten" hinbringen lassen – und zwar auch am Samstag oder Sonntag.

Am Sonntag nehmen außerdem Wahllokale Wahlkarten entgegen. Zugeklebt und mit Unterschrift am Kuvert gelten sie als Briefwahl – und können in allen Wahllokalen Österreichs entweder selbst oder von einem anderen abgegeben werden. Ohne Unterschrift und offen kann man die Wahlkarte gegen einen Stimmzettel eintauschen und diesen ganz traditionell in die Urne werfen – aber nur in den eigens dafür eingerichteten Wahllokalen. In jeder Gemeinde muss es mindestens ein solches Wahlkarten-Wahllokal geben. (red, APA, 11.10.2017)