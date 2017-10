Die 14 spannendsten Blockbuster-Games im Herbst 2017

ubisoft

South Park: The Fractured but Whole (17. 10., PC, PS4, Xbox One)

Nach dem großen Erfolg des ersten Teils war es nur eine Frage der Zeit, bis Ubisoft die beiden "South Park" Erfinder Trey Parker und Matt Stone erneut ins Boot holt. "South Park: The Fractured but Whole" knüpft zeitlich an seinen Vorgänger an und führt nicht nur das Spielprinzip, sondern auch den derben Humor fort, für den die Serie bekannt ist. Wir konnten "South Park: The Fractured but Whole" antesten und erwarten vom Nachfolger eine ähnlich solide Umsetzung.