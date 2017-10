Niederlagen für Österreicher in der NHL

Thomas Vanek erzielt bei 2:3 seiner Vancouver Canucks zwischenzeitliche 2:1-Führung

Vancouver – Niederlagen hat es für Thomas Vanek, Michael Grabner und Michael Raffl in der NHL gegeben. Einen Teilerfolg gab es aber für Vanek, der bei der 2:3-Heimniederlage der Vancouver Canaucks nach Penaltyschießen gegen die Ottawa Senators zum 2:1 traf. Michael Grabner verlor mit den New York Rangers gegen St. Louis Blues 1:3. Für Michael Raffl und die Philadelphia Flyers setzte es ein 5:6 in Nashville. (APA, 11.10.2017)