Morgen-Update für Mittwoch, den 11.10.2017: Nationalratswahl, Katalonien und Rekrut

Guten Morgen! Das sind die wichtigsten Schlagzeilen des Tages

[Nationalratswahl] Vor der Wahl: Beschlüsse gegen die ÖVP zeichnen sich im Parlament ab

ORF-Duell: Strache und Kurz versuchen sich ganz unterschiedlich zu geben

[International] Kataloniens Regierungschef Puigdemont verschiebt die Unabhängigkeit

[Panorama] Tödlicher Schuss auf Rekruten: Waffe musste aktiv repetiert werden

[Wirtschaft] Mateschitz' Brauerei in Pöls soll 2018 eröffnen

[Football] Trump vs. NFL: Der US-Präsident schlägt zurück

[Gesundheit] Österreich: Wie viele gegen Impfungen sind

[Reisen] Traumziele und wie man dort günstig hinkommt

[Wetter] Der Mittwoch startet vom Flachgau und Innviertel bis zum Seewinkel noch mit dichten Wolken, es regnet aber kaum mehr. Sonst geht es abgesehen von ein paar Nebelfeldern schon sonnig in den Tag. 15 bis 21 Grad



[Zum Tag] Heute vor 42 Jahren strahlte der US-Fernsehsender NBC die erste Folge der Comedy-Serie "Saturday Night Live" aus. Erst kürzlich wurde Alec Baldwin mit einem Emmy für seine Rolle als Trump ausgezeichnet. Die neueste Staffel startete Ende September.