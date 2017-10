Hillary Clinton "schockiert" über Missbrauchsvorwürfe gegen Weinstein

Ex-US-Außenministerin: Nicht hinnehmbar – Neue Vorwürfe von möglichen Opfern des Film-Produzenten

New York – Hillary Clinton, frühere US-Außenministerin und Präsidentschaftskandidatin, hat sich entsetzt gezeigt über Vorwürfe wegen sexueller Belästigung gegen Filmproduzent Harvey Weinstein. "Ich war schockiert und entsetzt von den Enthüllungen", teilte Clinton (69) am Dienstag über ihren Sprecher auf Twitter mit.

Weinsteins Verhalten, das einige Frauen nun öffentlich machten, könne nicht hingenommen werden. "Ihr Mut und ihre Unterstützung anderer ist entscheidend dabei, derartiges Verhalten zu beenden", schrieb Clinton.

Weinstein (65), der das Miramax-Studio mit seinem Bruder Bob gründete, hatte US-Demokraten in verschiedenen Wahlkämpfen CNN zufolge insgesamt Zehntausende Dollar gespendet. Darunter waren neben Hillary Clinton und Ex-Präsident Barack Obama auch Senatoren wie Elizabeth Warren und Chuck Schumer. Einige Senatoren kündigten nach den Enthüllungen an, Spenden Weinsteins für wohltätige Zwecke zu spenden.

Am Dienstagabend wurden indes weitere Vorwürfe gegen Weinstein erhoben: Laut dem Magazin "New Yorker" behaupteten mehrere Frauen, Weinstein hätte sie vergewaltigt. In der "New York Times" meldeten sich unteredessen weitere Opfer von Weinsteins sexueller Belästigung: Darunter Hollywood-Stars Angelina Jolie und Gwyneth Paltrow. (red/APA, 10.10.2017)