Walkner nach Sieg in Marokko: "Der alte Hias ist wieder da"

Salzburger holte sich mit Triumph zum Saisonabschluss Moralinjektion für Rallye Dakar

Marrakesch – KTM-Werkspilot Matthias Walkner hat sich zum Abschluss der Motorrad-Rallye-WM am Dienstag den ersten Saisonsieg geholt. In Marokko setzte sich der Salzburger vor den beiden Honda-Fahrern Kevin Benavides aus Argentinien und Ricky Brabec aus den USA durch und holte sich damit auch eine Moralinjektion für die Rallye Dakar im Jänner 2018. "Der alte Hias ist wieder da", jubelte Walkner.

"Die Rallye war wahnsinnig anstrengend. Und der Sieg hier fühlt sich richtig gut an", berichtete Walkner in einer Aussendung. "Dass ich das Rennen heute noch mit einem Etappensieg beenden konnte, das ist natürlich noch einmal eine Draufgabe fürs Selbstvertrauen." Auf dem Weg zum Marokko-Sieg setzte Walkners Team erstmals die komplett neu entwickelte "KTM 450 Rally" ein. "Das neue Motorrad ist sensationell", freute sich der 30-Jährige nach mehr als 2.600 Kilometern im Ziel in Erfoud.

Die Formkurve in Richtung des Highlights im Jänner stimmt nach einer bisher eher durchwachsenen Saison. Ab sofort gilt die Konzentration der Dakar, die Walkner im vergangenen Jänner mit dem sensationellen zweiten Platz abgeschlossen hatte. Die 40. Auflage führt von 6. bis 20. Jänner 2018 durch Peru, Bolivien und Argentinien. (APA, 10.10.2017)