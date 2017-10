Wahl-TV: ATV, Puls 4, Servus TV und Schau TV berichten gemeinsam

Wettbewerbsbehörde verlangte getrennte Berichterstattung von Puls 4 und ATV, jetzt kommen weitere Sender dazu

Wien – Die Wettbewerbsbehörde hat Österreichs größtem privaten Fernsehkonzern ProSiebenSat1Puls4 vor einer gemeinsam Wahlberichterstattung von ATV und Puls 4 gewarnt, jetzt macht die Senderkette gemeinsame Sache mit weiteren Privatsendern. Die Auflagen der Wettbewerbsbehörde dürften somit umschifft werden. Sie genehmigte den Kauf von ATV und ATV 2 im Frühjahr mit Auflagen – etwa redaktioneller Eigenständigkeit.

ProSiebenSat1Puls4 bestätigte Dienstag am Abend einen Bericht von "TV-Media", dass es am Wahltag eine Kooperation von ATV, Puls 4, Servus TV und dem "Kurier" mit seinem erworbenen Sender Schau TV geben werde. Um 20.15 Uhr schließen sich die vier Sender für eine Runde der Spitzenkandidaten zusammen. Christian Kern (SPÖ), Sebastian Kurz (ÖVP), Heinz-Christian Strache (FPÖ), Matthias Strolz (Neos) und Peter Pilz (Liste Pilz) haben bereits zugesagt, Ulrike Lunacek (Die Grünen) ist angefragt, heißt es in einer Aussendung.

Die einzelnen Sender beginnen ihre Wahlberichterstattung laut Aussendung getrennt voneinander: Puls 4 startet ab 12 Uhr mit einem "Café Puls am Wahltag", ab 16.30 Uhr startet ATV die Wahlberichterstattung mit "Meine Wahl". Schau TV sendet ab 16.30 Uhr regionales Programm zur Wahl. Ab 16.45 Uhr begrüßen die drei Sender ATV, PULS 4 sowie Schau TV aus der Nationalbibliothek.

Die gemeinsame, unter der Federführung von ATV stehende, Live-Berichterstattung "Meine Wahl" zwischen 16.45 und 19.15 Uhr beinhalte eine eigene Hochrechnung der ARGE Wahlen, Umfragen und Analysen von Meinungsforscher Peter Hajek und Politikexperte Thomas Hofer, Schalten in alle Parteizentralen sowie zahlreiche Diskussionsrunden, heißt es. Zwischen 19.15 Uhr und 20.15 Uhr berichten alle Sender eigenständig. (red, 10.10.2017)