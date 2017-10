Katalonien: Notbremsung

Puigdemont muss die Rolle des Populisten ablegen, seine Verantwortung wahrnehmen und auf Madrid zugehen

Jene, die noch Wege des Dialogs für Katalonien suchen, würden diese in Carles Puigdemonts Ansprache finden, sagten Anhänger des katalanischen Regionalpräsidenten schon im Vorfeld voraus. Auch ihnen dürfte in den letzten Tagen klargeworden sein, dass Barcelona den Konfrontationskurs nicht länger fahren kann.

Denn in der Frage der Autonomie Kataloniens geht es längst nicht mehr nur um Zugehörigkeit und Nationalität, um Fremd- oder Selbstbestimmung – Schlagworte, die im demokratischen Spanien auf einer konstruierten Opferrolle Kataloniens basieren. Das "handfeste Argument", dass Katalonien wirtschaftlich von einer Abspaltung profitieren würde, hat sich inzwischen ebenfalls als Mär herausgestellt. Vielmehr schadet das Kräftezerren um die Statusfrage Katalonien wirtschaftlich. Katalonische Anleihen stehen unter Druck. Mehrere in der Region ansässige Banken und Großkonzerne haben bereits angekündigt, ihre Standorte verlegen zu wollen. Arbeitsplätze geraten in Gefahr.

Katalonien hat sich – unter tatkräftiger Mithilfe eines starrköpfigen spanischen Premiers Mariano Rajoy – sehenden Auges in diese Krise manövriert. Eine Notbremsung ist überfällig. Puigdemont muss die Rolle des Populisten ablegen, seine Verantwortung wahrnehmen und auf Madrid zugehen. Die bereits angerichtete massive Spaltung der Gesellschaft ist Schaden genug und wird Spanien auf Jahre prägen. (Manuela Honsig-Erlenburg, 10.10.2017)