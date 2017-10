Aktuelle Wissenschaftstermine

Kunst und Revolution

Das nicht immer einfache Verhältnis zwischen Kunst und Revolution durchleuchtet eine gleichnamige Tagung, die von 18. bis 20. Oktober an der Kunstuniversität Linz stattfindet. Im Mittelpunkt der vom IFK organisierten Veranstaltung steht die russische Oktoberrevolution, die vor hundert Jahren begann. Diskutiert werden soll aber auch u. a. das Verhältnis von Kunst und Terror sowie die Rolle von Street-Art und Medienaktivismus in den jüngsten Aufständen.

Quarks und Nanokristalle

Die diesjährigen Wilhelm-Exner-Medaillen werden am 18. 10. im Palais Eschenbach in Wien an Fabiola Gianotti, Generaldirektorin des Cern, und Chad Mirkin, Nanotechnologieexperte von der Northwestern University, vergeben. Schwerpunkte der Exner-Lectures an diesem Tag sind demnach das Cern und Teilchenphysik sowie Nanotechnologien. (11.10.2017)