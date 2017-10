Schnürlsamt, Pullunder? Wegweiser durch die Mode der Saison

Es ist nicht so einfach, im Modeherbst den Überblick zu bewahren: Was trägt man, was kauft man, über wen und was wird gesprochen?

foto: apa / afp

A

Sie ist 1,73 Meter klein, hat Sommersprossen und abgeschorene Haare, auf ihrem linken Frontzahn trägt sie ein kleines Chanel-Logo. Die Britin Adwoa Aboah (hier bei der Miu-Miu-Show) ist kein 0815-Model – und ist genau deshalb erfolgreich. Sie hat die Online-Plattform "Gurls Talk", auf der es um Sexualität und Körperbilder geht, gegründet, redet öffentlich über Drogen und Depression und gilt als Best Friend von Cara Delevingne. Diese Freundschaft kommt nicht von ungefähr. Als Tochter von Charles Aboah and Camilla Lowther, die in der Modebranche tätig sind, gehört sie zur britischen Modearistokratie. Ganz so einfach war's dann aber doch nicht. Mit 21: erster Entzug in Arizona. Seither staubt die heute 25-Jährige einen Job nach dem anderen ab, im März landete sie neben Gigi Hadid und Co auf dem Cover der US-Vogue. Exzentrikerinnen dieser Art mag die Modebranche nicht erst seit Kate Moss.

foto: hersteller

B

Vom Stiefkind zum Liebkind: Die Bauchtasche war lange, lange in der Versenkung verschwunden, spätestens aber seit der Chanel-Couture-Show 2016 will das Lieblingsaccessoire des deutschen Touristen auf Stadtsafari (hier von Esprit) nicht mehr verschwinden. Ist auch irgendwie verständlich. Seitdem Karl Lagerfeld Models wie Bella Hadid wieder ungeniert Bauchtaschen umgebunden hat, ist klar: Diese Teile machen keine Wampe, sie sind alltagstauglich (ihr Füllvermögen umfasst Smartphone, Geldbeutel, Lippenstift) und sehen dabei auch noch lässig aus. Auch weil man die Bum-Bag in diesem Herbst nicht nur um die Hüfte, sondern schräg über der Schulter trägt. So besteht auch keine Verwechslungsgefahr mit deutschen Touristen. Die halten aus Angst, ihr Hab und Gut zu verlieren, an der Bauchbinde fest.

foto: apa / afp / angela weiss

C

Es gibt mindestens drei Gründe, in den kommenden Monaten Cowboystiefel zu tragen. Erstens: Der Designer Raf Simons hat in seiner ersten Kollektion für das amerikanische Label Calvin Klein dem Westernstiefel den roten Teppich ausgerollt. Zweitens: In der Verfilmung von Chris Kraus' Roman "I Love Dick" machte Kevin Bacon vor, welch verteufelt gute Kombination Cowboystiefel, Jeans und weißes T-Shirt sind. Und drittens gilt es den Beweis anzutreten, dass diese Stiefel nicht nur für Machomänner, die fest im Sattel sitzen, gemacht sind. Zugegebenermaßen braucht es für die langen Treter von Calvin Klein (Bild) das nötige Kleingeld. Aber bei Investitionen dieser Art darf man auch mal den Verstand ausknipsen. Auch wenn's schwerfällt.

foto: apa / afp / patrick kovarik

D

Die dicken Dinger galten schon im letzten Herbst als der heiße Scheiß, jetzt ist die übergroße Daunenjacke auch mainstreamtauglich. So mancher mag darüber das Näschen rümpfen. Vorteil aber ist: Jetzt hängen die XXL-Würste überall auf den Bügeln. Den Vogel schießt in dieser Saison in jedem Fall Rihanna ab. Sie hat für ihre Modekollektion Fenty für Puma ein orangefarbenes Modell entworfen, das auf der Straße seine Ampelfunktion erfüllen wird. Mit Signalfarben liegt nämlich gerade niemand falsch: Kobaltblau, Tomatenrot, Signalorange, Zitronengelb – wenn es derzeit eine modische Richtschnur gibt, dann sind das die gut gelaunten Kampagnen aus den 1980ern und 1990ern. Ein wenig Optimismus kann so kurz vor der Wahl nicht schaden.

foto: hersteller

E

Der Rollkragenpullover ist der modische Grüßaugust des Existenzialismus. Sobald die Blätter fallen, steht er verlässlich auf der Matte. Sein Vorteil ist: Er kann sich mit so ziemlich allen Kleidungsstücken an seiner Seite sehen lassen. Das tut er auch. Angesichts völliger Beliebigkeit in der Mode lässt sich der Rollkragenpullover sogar auf Kombinationen ein, die nur noch wenig mit dem schmallippigen Existenzialismus der 1940er- und 1950er-Jahre zu tun haben: Bei Chanel wird der geringelte Rolli unter Boucléjacken, bei Gucci zu Turbanen getragen. An dieser Light-Version des Existenzialismus darf man sich gut und gern ein Beispiel nehmen.

foto: hersteller

F

Farbe zu bekennen kann nie falsch sein. Das wissen Fußballfans seit eh und je. Modefans seit einiger Zeit auch: Fußballschals, jene um die Hälse geschlungenen Liebesbekenntnisse, haben in der Mode Hochkonjunktur. Die russische Trendnase Gosha Rubchinskiy zum Beispiel schlägt den Männern in diesem Herbst vor, Schals umzuwickeln, die genauso gut im Stadion funktionieren. Der Fairness halber muss ergänzt werden: So ein Schal sieht natürlich genauso gut an weiblichen Hälsen aus. Und weil man in der Mode für eine gewisse Flexibilität nicht aus der Fankurve geworfen wird, kann das heißen: heute Monki (links), morgen Gosha. Es geht nichts über Treueschwüre, die am nächsten Tag wieder über Bord geworfen werden können.

foto: hersteller

G

Kaum ein Buchstabe ist derzeit so begehrt wie das Gucci-G. Die einen tragen es als Gürtelschnalle in der Leibesmitte vor sich her, die anderen führen Handtaschen mit den beiden ineinander verschlungenen Gs spazieren. So erfährt jedes noch so unaufgeregte Outfit eine Aufwertung: Denn alles, was Gucci derzeit anfasst, wird zu Gold. Das abgedrehte Image des italienischen Modehauses weiß vor allem die junge Generation zu schätzen: Mehr als die Hälfte der Kunden von Gucci sind nach 1980 geboren. Dieses Wissen macht sich das Label zunutze. Seit kurzem kann man sich auch Kissen und Kaffeetassen von Gucci kaufen. Das bringt garantiert Exzentrik in die Ikea-Einrichtung.

foto: barts via peek & cloppenburg

H

Eine Armada von fast siebzig Models mit Baskenmützen – das Signal der Dior-Designerin Maria Grazia Chiuri war klar: Wenn Frau in diesem Herbst Hut trägt, dann Barrett (im Bild von Barts). Das hat Stefanie Sargnagel natürlich schon viel früher gewusst. Sie hat das rote Käppchen zu ihrem Markenzeichen gemacht. So wie sie und all die Französinnen an der Seine wollen wir die wollene Mütze demnächst auch tragen – als wärmendes Accessoire, angesiedelt irgendwo zwischen Wurschtigkeit und Eleganz. Gibt es für die Frau von Welt natürlich bei Dior und für alle anderen im Kaufhaus des Vertrauens.

foto: reuters / allessandro garofalo

I

Sie heißen Caro Daur, Nina Suess oder Veronica Heilbrunner, und sie werden angehimmelt wie vor zwanzig Jahren Cindy Crawford, Claudia Schiffer oder Elle McPherson. Der Unterschied ist: Ihr Laufsteg muss nicht in New York, Mailand, Paris aufgebaut werden – die sogenannten Influencer brauchen nicht mehr als ein Smartphone, das Internet und eine Handvoll Social-Media-Kanäle. Dort werben sie für Parfums, Uhren, Mode. Weil einige von ihnen Werbung im Gegensatz zum #ootd (was so viel wie Tagesoutfit heißt, siehe Seite 38) nicht konsequent als solche auszeichnen, fanden in diesem Jahr heiße Debatten um die Kennzeichnungspflicht statt: Längst nicht alle Modemenschen liegen den Instagram-Stars zu Füßen.

foto: hersteller

J

Es ist eine Herausforderung, in Patchwork-Jeans nicht wie eine Vogelscheuche auszusehen. Das hat Britney Spears Anfang der Nullerjahre bewiesen. Damals erschien das Popsternchen während der MTV Video Music Awards in einem zusammengenähten Jeanskleid, das als Fleckerl-Desaster in die Modegeschichte eingegangen ist. Den PR-GAU konnte noch nicht einmal ihr Begleiter, Jeans-Cowboy Justin Timberlake, verhindern. Dabei kann das Denim-Patchwork sehr wohl funktionieren. Das beweist diese Jacke von Kings Of Indigo. Wem das zu abgefahren ist: mit Jeans von oben bis unten (à la Kevin Bacon in "I Love Dick") liegt auch niemand falsch.

foto: hersteller

K

Als Nokia-Handys noch Antennen trugen und Faxgeräte zur Ausstattung eines jeden Büro gehörten, kam die Schauspielerin Alicia Silverstone mit dem Film Clueless um die Ecke – und alle waren verknallt in Cher Horowitz in ihrer Schuluniform mit dem Karomuster. Jetzt zollen das britische Modeunternehmen Burberry sowie der Designer J. W. Anderson (in Kooperation mit Uniqlo) dem bunten Tartanmuster der 1990er Tribut: Statt vornehmer Zurückhaltung trägt man in ihm jetzt sein Selbstbewusstsein großkariert zur Schau. Das macht Sinn. Während in Schottland in der Vergangenheit Clan-Zugehörigkeiten mit verschiedenen Tartanmustern signalisiert wurden, lässt sich heute mit Karos wunderbar Verwirrung stiften. Das Tartanmuster kann ebenso spießig wie frech getragen werden – kommt eben ganz auf den Kontext an.

foto: diesel über p&c

L

Dicke Logos waren schon immer was für Angeber. In diesem Herbst sind sie wieder auf der Überholspur, es heißt: Klappe aufreißen! Tommy Hilfiger druckt seinen Namen auf jeden zweiten Pullover, Calvin Klein hat unter Designer Raf Simons extra den Schriftzug verändert – und bei Diesel wurde wieder der Irokese ausgepackt. Trägt man jetzt auf T-Shirts, Sweatern und dem Kopf natürlich.

foto: arthur arbesser

M

Manchmal braucht es morgens vor dem Kleiderkasten nicht mehr als eine Schaufel Mut: Die Nummer sicher, die Kombination aus Jeans und Sweater, sie langweilt spätestens dann, wenn der Herbst die Nebelwände runterlässt. Es lohnt sich also, die Augen nach modischen Gegenstrategien aufzuhalten. Der österreichische Designer Arthur Arbesser zum Beispiel schlägt eine Farbtherapie vor. Er lässt Muster auf, no na, Muster treffen. Das ist zugegebenermaßen etwas für besonders Mutige. Kann sich aber auszahlen.

foto: hersteller

N

Keine Frage, Netzstrümpfe sind bereits seit Anfang dieses Jahres zurück. Wie man sie auch im Herbst noch tragen kann, hat letztens Claudia Schiffer vorgemacht: Sie trug bei der Vorstellung ihres Buches während der Mailänder Modewoche jene gelöcherten Strümpfe unter hautengen Jeans – und ließ sie oben herum über dem Hosenbund hervorblitzen, sie muss ihre Designs für das Unternehmen Kunert ja in Szene setzen. Abgeschaut hat La Schiffer sich die hochgezogenen Strumpfhosen wahrscheinlich von den Influencern auf Instagram.

O

Es gibt Dinge, auf die sich viele einigen können. Auf #ootd zum Beispiel. Auf was bitte? Unter Modefans gilt diese Abkürzung als absolutes Must-have: Über 146 Millionen Bilder sind auf Instagram mittlerweile als #ootd, was so viel wie "outfit of the day" heißt, gekennzeichnet. Die steile Karriere des Kürzels ist eng mit dem Erfolg von Social Media verknüpft. Um das Jahr 2010 herum tauchte das ominöse Akronym #ootd erstmals auf, heute wird kaum ein Outfit-Posting ohne dieses Hashtag im Schlepptau online gestellt. Wer vorhat, auf Instagram vorne mitzumischen, wird auf das Kürzel ebenso wenig verzichten können wie, ganz genau, auf das Gucci-G.

foto: hersteller

P

Sein Ruf könnte besser sein: Der Pullunder wird vor allem von Männern fortgeschrittenen Alters geliebt. Der Journalist Eugen Freund, Mitte 60, der ehemalige deutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher, im letzten Jahr verstorben, sind und waren überzeugte Anhänger des Pullunders. Das ist nachvollziehbar. Der ärmellose Pullover erfüllt die Funktion einer Schutzweste wie die eines Wärmekissens gleichermaßen. Umso erstaunlicher, dass das Kleidungsstück mit dem geriatrischen Image in der Mode gerade hohes Ansehen genießt. Schon im Sommer nahmen Labels wie Prada oder Michael Kors mit baumwollenen Pullundern Anlauf, jetzt ist die Gelegenheit für all jene gekommen, die sich zwischen Pulli und Bluse nicht entscheiden können. Eine halbe Sache ist der Pullunder (im Bild Burberry) trotzdem nicht. Wer ihn trägt, braucht Rückgrat: Es gilt, blöde Kommentare abzuwehren.

foto: verlag knesebeck

Q

Es ist nicht zu übersehen und zu überhören: Immer mehr zweifeln am Überfluss und der Sinnhaftigkeit des Systems Mode. Die neuen Minimalisten rufen "Alles Quatsch!" Sie verzichten auf Entbehrliches, rollen ihre Yogamatten aus, kaufen auf Märkten verpackungsfrei ein, denn Zero Waste ist ihre Richtschnur. Statt Besitztümer anzuhäufen und auf Gucci-Handtaschen zu sparen, kaufen sie Bücher wie Marie Kondos Magic Cleaning oder Minimalismusratgeber wie Einfach Leben. Mehr würde in der leeren Wohnung zum Störfaktor.

foto: hersteller

R

Mit kleinen Fältchen hat die Mode immer weniger ein Problem. Das beweist der durchschlagende Erfolg älterer Models wie Eveline Hall – die Deutsche mit den langen silbergrauen Haaren wird demnächst sogar die Model-Show "Austria's Next Topmodel" moderieren. Wer noch keine natürlichen Fältchen und Furchen vorweisen kann, sollte jetzt ein wenig nachhelfen: Seit die 1980er-Jahre ihr 1001. Comeback feiern, sind Raffungen (hier von H&M) das A und O in jedem Kleiderkasten. Großes Plus: Niemand sieht in ihnen glattgebügelt aus – Raffungen verleihen Kleidungsstücken Charakter. So was ist bekanntlich (siehe A wie Adwoa Aboah) wieder angesagt.

foto: prada über net-a-porter.com

S

Auf die Geografielehrer von heute ist wahrlich kein Verlass: Wer steht heute noch in ausgebeulten Schnürlsamt-Sakkos vor der versammelten Klasse? Dabei gäbe es in diesem Herbst Gelegenheit, sich der guten alten schnürlsamtenen Zeiten zu erinnern. Denn die Designerin Miuccia Prada, einst so was wie eine italienische Salonkommunistin, holte die Studentenuniformen der 1970er hervor. Ihre Botschaft: Man kann jetzt wieder bedenkenlos beige und braune Sakkos, Hosen und Röcke tragen, ohne wie von vorgestern auszusehen. Ganz im Gegenteil: Die Avantgarde von heute trägt, richtig, Schnürlsamt – vom Revers bis zum Rocksaum.

foto: fila über urbanoutfitters

T

Martin Schulz, der glücklose deutsche Kanzlerkandidat der SPD, hat's vorgemacht: Ab und an den Teddy zu geben kommt an. Das Brummbärhafte weiß man gerade auch in der Mode sehr zu schätzen: Teddyplüsch, so weit das Auge reicht. Kaum eine Prominente von Rita Ora bis Miley Cyrus, die noch nicht in einem solchen Kuschelteil erwischt wurde. Es geht sogar so weit, dass selbst Labels und Marken, die sich der Coolness verschrieben haben, jetzt den Brummbären geben. Der italienische Sportartikelhersteller Fila zum Beispiel ist ins Kuschelgewerbe eingestiegen (siehe Bild), und hippe Modeanbieter wie Urban Outfitters haben Taschen, Sweater, Steppjacken mit plüschiger Oberfläche im Programm. Angesichts der politischen Wetterlage könnte es sich lohnen, schon jetzt zuzuschlagen: Welcher Wind dann nach der Nationalratswahl wehen wird, ist schließlich ungewiss.

foto: balenciaga

U

Ihr Profil ist unförmig, und sie sehen in etwa so attraktiv aus, wie es früher nur billige No-Name-Turnschuhe taten: Dabei ist jetzt genau das Gegenteil der Fall. Die hässlichsten Sneaker haben die geschätztesten Designer verbrochen. Die Herren Raf Simons oder Demna Gvasalia zum Beispiel. Die Höhepunkte ihres Schuhschaffens, die gemeinhin unter Ugly Sneaker laufen, sehen an den Füßen wie klobige Legobausteine aus. Weil aber bekanntlich das Hässliche die Mode aus ihrer Lethargie zu reißen vermag, gelten diese Schuhe als der letzte Schrei. Hoch im Kurs unter Sammlern sind die Sneaker des französischen Modehauses Balenciaga (deren Designer Demna Gvasalia ist, im Bild). Wer kein halbes Vermögen ausgeben will, sollte sich allerdings lieber ähnlich plumpe Modelle von Reebok oder Asics zulegen.

foto: hersteller

V

Wer hätte das gedacht? Nach Tussi-Pink im letzten Jahr entwickelt sich Violett zur Farbe dieses Herbstes. Das ist bemerkenswert, denn der Farbton, der sich nicht so recht zwischen Rot und Blau entscheiden kann, trägt spätestens seit den 1970er-Jahren den Feminismus-Stempel. Wie gut, dass das Image der lila Latzhose der Euphorie für die lange ins Eck gedrängte Farbe nichts antun kann. Seit die Mode den Feminismus umgarnt, ist alles gut.

foto: hersteller

W

Wollsachen im Herbst? Das ist erst einmal keine Nachricht. In diesem Jahr aber ist die Vielfalt besonders groß: Cheap Monday liegt mit seinen melierten, fingerlosen Wollhandschuhen (im Bild) ziemlich richtig, bei Closed hängen lange Fäden aus Pullovern, Valentino hat Comic-Motive eingestrickt, bei Diesel trägt man dünne Ledergürtel über dem Zopfmuster, und bei Balenciaga kann der Pullover nicht oversized genug sein. Gerade jetzt in ein neues Strickstück zu investieren (oder zu den Stricknadeln zu greifen) sollte eine Überlegung wert sein.

foto: weekday

X

Keanu Reeves hat damals in "Matrix" vorgemacht, wie Mäntel in Knöchel- oder Wadenlänge funktionieren können. Auf diesen Zug springen Modeunternehmen wie Max Mara auf. Das macht Sinn. Nachdem sich die Röcke in Dreiviertellänge eingependelt haben, braucht es jene XXL-Mäntel, die darüberreichen. Das haben die Hipster längst verstanden. Sie hängen sich schon seit geraumer Zeit übergroße Trenchcoats (wie hier vom skandinavischen Streetwear-Label Weekday) wie luftige Einmannzelte über die Schultern. Prognose: Großzügigkeit bleibt angesagt, die XXL-Mäntel werden auch die kommende Saison überstehen.

foto: hersteller

Y

Die Generation Y (ausgesprochen "Why?", auch bekannt als "die Millennials") ist groß geworden mit Internet und Smartphone. In einer Zeit der Umbrüche gelten die Digital Natives in der Mode so manchen als letzter Strohhalm: Das italienische Label Dolce & Gabbana zum Beispiel veranstaltet heute Modespektakel für und mit den Millennials. Yves Saint Laurent hat gerade erst ein Männerparfum herausgebracht, das das Kürzel der Millennials trägt: Y. Und die technikaffinen Ys? Machen Mode, die nach Romantik ruft – wie vom Wiener Label The Rebels Love Us.

foto: apa / afp / betrand guay

Z

Zugegeben, der blondierte Kahlschlag auf dem Kopf ist die Frisur des Jahres: Ob Cara Delevingne oder Katy Perry – der farblose Pixie war überall zu sehen. Nach wie vor genauso relevant: Zöpfe, in der Modebranche Braids genannt. Dabei gab es in den letzten Monaten heiße Debatten, ob weiße Frauen Cornrows und Dutch Braids, jene aus Afrika stammenden Flechtfrisuren, tragen dürfen. Wirklich einig wurde man sich nicht. Der französische Designer Olivier Rousteing ließ sich aber nicht beirren: Fast alle Models trugen in der Balmain-Show eng am Kopf anliegende Zöpfe. (Anne Feldkamp, RONDO Exklusiv, 23.10.2017)

