Thiem trifft zum Auftakt in Shanghai auf Troicki

Serbe besiegte am Dienstag zum Auftakt den Kanadier Denis Shapovalov

Shanghai – Dominic Thiem bekommt es beim Masters-1000-Tennisturnier in Shanghai mit Viktor Troicki zu tun. Der Weltranglisten-54. aus Serbien besiegte am Dienstag zum Auftakt den Kanadier Denis Shapovalov mit 6:7(3),6:3,6:0. Der als Nummer 5 gesetzte Niederösterreicher hatte in Runde eins ein Freilos.

Gegen den 31-jährigen Troicki hat Thiem die beiden bisherigen ATP-Duelle verloren, zuletzt im Vorjahr im Achtelfinale in der Wiener Stadthalle. Bei seinen jüngsten zwei Turnieren in Chengdu und Tokio hatte Thiem jeweils sein erstes Match verloren. (APA; 10.10.2017)