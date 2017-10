Wirz entwickelte internationale Kampagne für Verlux

Die Spots für den Dachfenster-Hersteller sind in elf Ländern zu sehen

Wien – In einem Pitch in Amsterdam konnte sich die Wiener Agentur Wirz gegen Konkurrenten aus England und Spanien durchsetzen und den Etat des dänischen Dachfenster-Herstellers Velux gewinnen, heißt es in einer Aussendung von Wirz.

Für die Kampagnen Renovierung/Fenstertausch sowie Sonnenschutz wurden mehrere TV-Spots produziert, die von elf europäischen Ländern übernommen werden. (red, 10.10.2017)

Credits:

Auftraggeber: Velux A/S | Agentur: Wirz Werbeagentur | Beratung: Michael Schwarzinger | CD: Hans Cepko | AD: Daniel Sack | Digital: Christoph Kaiser | Produktion: Wiener Klappe, Axl Newrkla | Regie: Tom de Nolf | Tonstudio: MG-Sound | Fotografie: Gerhard Schmolke