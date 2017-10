Serena Williams plant Melbourne-Start

"Sie will 2018 zurückkommen und ihren Titel verteidigen", sagt Turnierdirektor Tiley

Melbourne – Die frühere Tennis-Weltranglistenerste und Jung-Mama Serena Williams plant laut Organisatoren der Australian Open in kommenden Jänner in Melbourne die Titelverteidigung beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres. "Sie will 2018 zurückkommen und ihren Titel verteidigen. Sie befindet sich bereits im Training", sagte Turnierdirektor Craig Tiley Reportern.

Die 23-fache Grand-Slam-Siegerin errang am 28. Jänner 2017 die Trophäe im Melbourne Park, als sie bereits mit ihrem ersten Kind schwanger war. Alexis Olympia Ohanian kam am 1. September zur Welt. Auch Serena Williams selbst hatte vor und nach der Geburt betont, dass die Australian Open bei ihr auf dem Plan stehen. (APA; 10.10.2017)