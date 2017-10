Papst lässt sich live auf die Weltraumstation schalten

Gespräch mit Astronauten am 26. Oktober geplant

Vatikanstadt – Papst Franziskus wird am 26. Oktober um 17.00 Uhr ein Gespräch mit der Besatzung der Internationalen Raumstation (ISS) führen, wie aus dem Vatikan bekanntgegeben wurde. Der aktuellen 53. Langzeitbesatzung der ISS gehören sechs Personen an – drei US-Amerikaner, zwei Russen und ein Italiener.

Als erster Papst hatte am 22. Mai 2011 Benedikt XVI. an einer Live-Video-Konferenz mit der ISS-Besatzung teilgenommen. Er hielt der damals zwölfköpfigen Besatzung keine Ansprache, sondern stellte nach einem kurzen Grußwort fünf Fragen: Wie sie von ihrem Punkt "da oben" die Kriege und wie sie die Umweltproblematik sähen, welche Botschaft sie an junge Menschen hätten, ob sie sich isoliert fühlten und ob sie während ihrer intensiven Arbeit Zeit für ein Gebet fänden. (APA, 10. 10. 2017)