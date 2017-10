Seherinteresse: ORF-Duell Kern gegen Strache auf Platz eins

Im Schnitt saßen 887.000 vor dem Fernseher, was die bis jetzt beste Quote einer Zweierkonfrontation bedeutet

Wien – Die achte – von insgesamt zehn – TV-Konfrontationen zur Nationalratswahl am 15. Oktober konnte im ORF bis jetzt am meisten Zuseher verbuchen: Durchschnittlich 887.000 Leute versammelten sich vor dem Fernseher, als sich am Montag um 20.15 Uhr in ORF 2 Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache gegenüber saßen. In der Spitze waren es 944.000 Politikinteressierte. Der Marktanteil lag in der Zielgruppe ab 12 Jahren bei 27 Prozent.

Zum Vergleich: Die Paarung Kern gegen Strache konnte einige Tage zuvor auf Puls 4 306.000 Zuseher erreichen (siehe Grafik).

Am Dienstag, 10. Oktober, steht die vorletzte Zweier-"Konfrontation" um 20.15 Uhr auf dem Programm von ORF 2. Sebastian Kurz (ÖVP) trifft dabei auf Heinz-Christian Strache (FPÖ). (red, 10.10.2017)