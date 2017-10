Mysteriöser Fan-Zuwachs bei Facebook-Seite von Sebastian Kurz

Seite erhielt im September plötzlich zehntausend "Fans" – auch von Nutzern, die aktives Liken bestreiten

Die Facebook-Seite von Sebastian Kurz konnte an einem einzigen Tag im September um zehntausende Fans wachsen. Das könnte an Marketingmaßnahmen, beispielsweise an gezielten Werbeanzeigen, liegen. Doch gleichzeitig mehren sich Meldungen von Nutzern, die als Kurz-Fans geführt werden – und bestreiten, die Seite jemals aktiv gelikt zu haben.

Das führt im Netz zu Spekulationen, dass die Anhängerschaft des ÖVP-Spitzenkandidaten auf Facebook durch Tricks vergrößert wurde. Dem STANDARD sind mehr als 50 User bekannt, die nach eigenen Angaben ohne ihr Wissen als Kurz-Fans geführt werden. Puls 4 nennt etwa den Politikwissenschafter Thomas Schmidinger, der ein aktives Like für Kurz dementiert.

ÖVP: "Leider keine Erklärung dafür"

Die ÖVP bestreitet, Fans ohne ihr Wissen hinzugefügt zu haben. "Leider haben wir keine Erklärung dafür, wie es dazu kommen konnte", heißt es auf Anfrage des STANDARD. Dass derartige Fälle aufgetreten seien, "tut uns sehr leid", so die ÖVP.

Sie dementiert, dass die Kurz-Seite etwa mit einer anderen Facebook-Page verschmolzen und dadurch deren Likes übernommen wurden. Tatsächlich gelten für sogenannte "Merges" strenge Regeln. So müssen die beiden Seiten inhaltlich übereinstimmen, außerdem müssen beide denselben Admin haben. Die Nutzer werden außerdem über eine Verschmelzung benachrichtigt.

Berechtigungen

Es gab auch schon Berichte darüber, dass einzelne Apps Berechtigungen für das Liken von Facebook-Seiten einholen, wenn sich User etwa über das soziale Netzwerk in der App einloggen. Mimikama hat darüber berichtet. Noch gibt es allerdings keine Hinweise darauf, dass das bei der Fanseite von Sebastian Kurz passiert ist.

Facebook hat sich offiziell noch nicht zu dem Fall geäußert. Auf dem sozialen Netzwerk herrscht seit einigen Monaten ein "Like"-Wettlauf zwischen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und ÖVP-Obmann Sebastian Kurz. Letzterer hatte Strache, der seit Jahren die meisten Likes hatte, kurzfristig sogar überholt. (fsc, 10.10.2017)