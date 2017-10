Morgen-Update für Dienstag, den 10.10.2017: Rot-blaues TV-Duell, Spanien droht Separatisten und Pudel legt Flughafen lahm

Guten Morgen! Starten Sie den Tag mit unserem kompakten Nachrichtenüberblick

[Inland] Rot vs. Blau: "Wir haben heute klar bewiesen, dass uns Welten trennen"

[International] Spaniens Regierung droht Kataloniens Separatisten mit "harter Hand"

[Panorama] Segregation in bosnischen Schulen soll enden

Ausgebüchster Pudel legte Tokioter Flughafen lahm

[Reisen] Zehn Gründe, warum sich ein Umzug ins Ausland lohnt

[Sport] Island schreibt mit WM-Quali nächstes Märchen, auch Serbien dabei

[Service] "I am singing in the rain…." ;) Wir verlosen 10 STANDARD Regenschirme. Jetzt mitmachen!

[Wetter] Der Dienstag beginnt landesweit mit einigen Wolken und in Salzburg, Oberösterreich und im westlichen Niederösterreich fällt auch etwas Regen. Im äußersten Westen und Süden wird es am Nachmittag häufig sonnig, aber auch sonst kommt abseits vom Bergland zwischendurch die Sonne zum Vorschein. 11 bis 18 Grad



[Zum Tag] Seit genau 97 Jahren gehört Südtirol nun offiziell zu Italien. Ausflüge in die wunderschöne Region lohnen sich immer!