Island schreibt mit WM-Quali nächstes Märchen, auch Serbien dabei

Kroatien und Irland im Play-off, Ukraine und Wales gescheitert – Slowakei schaut wohl nur zu

Islands Fußball-Nationalteam hat das nächste Kapitel seiner noch jungen Erfolgsgeschichte geschrieben. Zwei Jahre nach dem erfolgreichen Debüt bei der EURO sind die Isländer 2018 in Russland erstmals auch bei einer WM-Endrunde dabei. Die Auswahl von Heimir Hallgrimsson fixierte am Montag mit einem 2:0-Heimsieg über den Kosovo Platz eins in der Qualifikationsgruppe I und holte sich das WM-Ticket.

Die Isländer, im Vorjahr in Frankreich sensationell im EM-Viertelfinale, hatten am Freitag mit einem 3:0 in der Türkei die Tür nach Russland weit geöffnet. Am Montag machten sie ihr WM-Debüt perfekt.

Hairs standing on end. pic.twitter.com/eLjBG3uP3V — Nick Ames (@NickAmes82) October 9, 2017

Everton-Legionär Gylfi Sigurdsson brachte in Reykjavik die Heimischen in Führung (40.), Johann Gudmundsson beendete zur Freude der 15.000 Zuschauer in der 68. Minute alle Zweifel. Für den Kosovo mit dem ehemaligen österreichischen Nachwuchs-Teamspieler Atdhe Nuhiu war es die neunte Niederlage in Folge.

Kroatien im Play-off

Im direkten Duell um Rang zwei gewann Kroatien in Kiew gegen die Ukraine mit 2:0 und hat nun im Play-off eine zweite Chance auf das WM-Ticket. Eine Stunde lang war von den Kroaten beim Debüt von Zdravko Dalic, der den am Wochenende geschassten Ante Cacic als Teamchef nachgefolgt war, nichts zu sehen.

Die Ukraine war die dominierende Mannschaft, vergab aber ihre Chancen. Kaltblütiger waren die Gäste in Person von Andrej Kramaric. Der Stürmer von Hoffenheim traf zunächst per Kopf (62.) und machte den Sieg in der 70. Minute nach einer Hereingabe von Ivan Rakitic aus kurzer Distanz perfekt.

Serbien dabei, Irland im Play-off

Den zweiten Matchball hat Serbiens Fußball-Nationalmannschaft mit viel Mühe verwertet. Drei Tage nach der 2:3-Niederlage gegen das ÖFB-Team in Wien feierten die Serben mit ihren Fans in Belgrad einen 1:0-Sieg gegen Georgien und damit die Teilnahme an der WM-Endrunde 2018 in Russland. Rang zwei und einen Platz im Play-off holte sich Irland durch ein 1:0 im direkten Duell mit Wales.

Für Serbien ist es die zweite WM-Teilnahme nach jener 2010, die Fans mussten allerdings lange zittern. Die Mannschaft von Slavoljub Muslin, die in Wien enttäuscht hatte, tat sich auch gegen Georgien (mit Rapid-Stürmer Giorgi Kvilitaia bis 78.) sehr schwer. Erst im Finish erlöste Aleksandar Prijovic (74.) die Heimischen. Der in der 61. Minute eingewechselte Joker verwertete eine Vorlage von Aleksandar Mitrovic.

In Cardiff dominierte Gastgeber Wales auch ohne den verletzten Superstar Gareth Bale gegen Irland. Doch die Iren nutzten ihre erste richtige Chance und stellten mit dem Tor von James McClean (57.) den Spielverlauf auf den Kopf. Für Wales war es nach zuletzt zehn Pflichtspielen zu Hause ohne Niederlage die erste und folgenschwere Pleite.

Spanien und Italien mit Minimalsiegen

In der Gruppe G waren die Entscheidungen zugunsten von Gruppensieger Spanien und dem Tabellenzweiten Italien längst gefallen. Zum Abschluss zeigten sich die beiden Ex-Weltmeister als Minimalisten. Spanien siegte in Israel dank eines Treffers von Asier Illarramendi (76.) ebenso mit 1:0 wie Italien in Albanien. Antonio Candreva (73.) gelang der Siegestreffer für die "Squadra Azzurra".

Der schlechteste der neun Gruppenzweiten und damit nur Zuschauer im Play-off wird voraussichtlich die Slowakei sein. Die Slowaken schaffen nur dann noch den Aufstieg, wenn Bosnien-Herzegowina die Gruppe H als Tabellenzweiter beendet. Voraussetzung dafür wäre aber, dass Griechenland am Dienstagabend das Heimspiel gegen Fußball-Zwerg Gibraltar nicht gewinnt und Bosnien in Estland siegt. (APA, 9.10.2017)

Ergebnisse:

Moldau – Österreich 0:1 (0:0) Tor: Schaub (69.). Gelb-Rote Karte: Ionita (55./Moldau)

Serbien – Georgien 1:0 (0:0) Tor: Prijovic (74.)

Wales – Irland 0:1 (0:0) Tor: McClean (58.)

Albanien – Italien 0:1 (0:0) Tor: Candreva (73.)

Israel – Spanien 0:1 (0:0) Tor: Illarramendi (76.)

Mazedonien – Liechtenstein 4:0 (2:0) Tore: Musliu (36.), Trajkovski (39.), Bardhi (67.), Ademi (69.)

Finnland – Türkei 2:2 (0:0) Tore: Arajuuri (76.), Pohjanpalo (88.) bzw. Tosun (57., 83.)

Ukraine – Kroatien 0:2 (0:0) Tore: Kramaric (62., 70.)

Island – Kosovo 2:0 (1:0) Tore: Sigurdsson (40.), Gudmundsson (68.)