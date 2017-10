Deutscher Buchpreis geht an Robert Menasse

Der österreichische Autor erhält die Auszeichnung für seinen Roman "Die Hauptstadt"

Frankfurt am Main – Der österreichische Schriftsteller Robert Menasse hat am Montagabend den diesjährigen Deutschen Buchpreis gewonnen. Ausgezeichnet wurde er am Vorabend der Eröffnung der Frankfurter Buchmesse für seinen im September erschienen Roman "Die Hauptstadt" – mit der er Brüssel meint.

Es ist nicht Menasses erste Beschäftigung mit der europäischen Kapitale. 2012 etwa veröffentlichte er den Essayband "Der Europäische Landbote", in dem er den Kontinent vor die Wahl stellte: "Entweder geht das Europa der Nationalstaaten unter, oder es geht das Projekt der Überwindung der Nationalstaaten unter." Das Samenkorn wächst nun auf knapp 460 Seiten literarisch weiter und zeigt mit Sprachkunst, Genuss und zeitdiagnostisch den Apparat EU, sein Funktionieren und seine Fäden.

Dank an die Bürokraten

Schon seit langer Zeit arbeite er nicht mehr für die Schublade, und er habe wirklich nicht gewusst, dass er den Preis bekommen werde, sagte Menasse in seiner kurzen Dankesrede im Frankfurter Rathaus, in der er trotz aller Klischees über Brüssels Beamte auf eines hinwies: Jene hätten verhindert, dass Amazon mit seiner Klage gegen die Buchpreis-Bindung durchkomme. Und hätten damit auch "das Sterben von abertausenden Buchhandlungen auf diesem Kontinent" verhindert.

Menasse darf sich neben 25.000 Euro Preisgeld auch über einen durch den Gewinn üblicherweise gesteigerte Verkaufserfolg freuen. Die übrigen Finalisten der seit 2005 vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels ausgelobten prestigeträchtigen Auszeichnung – Gerhard Falkner ("Romeo oder Julia"), Thomas Lehr ("Schlafende Sonne"), Marion Poschmann ("Die Kieferninseln"), Sasha Marianna Salzmann ("Außer sich") und als zweiter Österreicher Franzobel ("Das Floß der Medusa") – erhalten je 2.500 Euro.

Das Humane ist nicht gegeben

"Das Humane ist immer erstrebenswert, niemals zuverlässig gegeben", setzt die Begründung der siebenköpfige Jury für ihre Entscheidung an. "Dass dies auch auf die Europäische Union zutrifft", zeige Die Hauptstadt "auf eindringliche Weise." Der Roman mache "unter anderem unmissverständlich klar: Die Ökonomie allein, sie wird uns keine friedliche Zukunft sichern können. Die, die dieses Friedensprojekt Europa unterhöhlen, sie sitzen unter uns – 'die anderen', das sind nicht selten wir selbst." In dem Buch sei "Zeitgenossenschaft literarisch so realisiert, dass sich Zeitgenossen im Werk wiedererkennen und Nachgeborene diese Zeit besser verstehen werden."

Menasse ist nach Arno Geiger zum Auftakt 2005 mit "Es geht uns gut" der zweite österreichische Gewinner des Deutschen Buchpreises. Zudem geht er ins Rennen um den heuer zum erst zweiten Mal ausgelobten Österreichischen Buchpreis, dessen Shortlist morgen veröffentlicht wird. (wurm, 9.10.2017)