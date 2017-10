Gesetzesentwurf soll am Dienstag unterzeichnet werden

Washington – Die US-Regierung wird den Klimaplan des früheren US-Präsidenten Barack Obama beenden. Er werde am Dienstag einen Gesetzesentwurf zur Abschaffung des Clean Power Plan der Vorgängerregierung unterzeichnen, kündigte Umweltminister Scott Pruitt am Montag an.

Der Clean Power Plan sah vor, den Kohlendioxidausstoß von Kraftwerken in den USA bis 2030 um 32 Prozent unter das Niveau des Jahres 2005 zu senken. (APA, 9.10.2017)