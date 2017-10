Samsung Galaxy S8-Nutzer klagen über Probleme bei SMS-Empfang

Berichte über weltweite Störungen, die am Smartphone liegen – Samsung reagierte noch nicht

Das Samsung Galaxy S8 soll derzeit Probleme mit dem Empfang von SMS haben. Das berichten Nutzer aus der ganzen Welt in diversen Internetforen. Der Guardian bestätigt, dass es in Großbritannien in zumindest zwei Mobilfunknetzen zu Problemen kommt. Ein Teil der an das Galaxy S8 versandten SMS komme einfach nicht an, heißt es. Das Smartphone zeige diesen Fehler auch nicht an. Nutzer können also wichtige SMS verpassen, ohne je über deren Existenz informiert zu werden.

Wechsel zu anderem Smartphone: Keine Probleme

Offenbar besteht das Problem nicht, wenn die betroffenen Sim-Karten in ein anderes Smartphone transferiert werden. Das deutet darauf hin, dass die Hardware des Galaxy S8 für die Störungen verantwortlich ist. Noch ist weder ein Fix noch eine Stellungnahme von Samsung verfügbar. Einige Nutzer ärgern sich etwa darüber, wegen verpasster SMS zu früh in die Arbeit gegangen oder Einladungen von Freunden verpasst zu haben. (red, 9.10.2017)