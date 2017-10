In "Mosaic" über eine App in Rollen schlüpfen und die Handlung aus deren Perspektive verfolgen

New York – Steven Soderbergh entwickelt mit HBO eine interaktive TV-Serie. In Mosaic kann man – neben der linear erzählten sechsteiligen Story im TV – über eine App in Rollen schlüpfen und die Handlung aus deren Perspektive verfolgen. Geplanter Start: Jänner 2018. Sharon Stone, Garrett Hedlund, Frederick Weller, Beau Bridges und Paul Reubens spielen die Hauptrollen. (red)