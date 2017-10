Historischer Kalender – 12. Oktober

1492 – Christoph Kolumbus, Seefahrer aus Genua in Diensten der spanischen Krone, landet auf der Insel Guanahani auf den heutigen Bahamas und nennt sie San Salvador. (Am 27.10. entdeckt er Kuba, am 6.12. Hispaniola.)

1737 – Das musikalische Drama "Lucio Papirio" von Ignaz Holzbauer, Musikdirektor in Wien, wird uraufgeführt.

1822 – Brasilien wird offiziell Kaisertum (bis 1889). Der portugiesische Prinzregent Pedro de Alcantara, Schwiegersohn des österreichischen Kaisers Franz I., besteigt in Rio de Janeiro als Pedro I. den Thron.

1872 – Im Theater an der Wien wird Ludwig Anzengrubers Komödie "Die Kreuzelschreiber" uraufgeführt.

1902 – In Wien findet das erste offizielle Fußball-Länderspiel auf dem europäischen Festland statt: Österreich besiegt Ungarn 5:0.

1907 – Wegen seines Buches "Militarismus und Antimilitarismus" wird der deutsche sozialdemokratische Politiker Karl Liebknecht vom Berliner Reichsgericht zu eineinhalb Jahren Festungshaft verurteilt.

1917 – Zehnte Großoffensive an der Flandern-Front: Das deutsche Grabensystem wird zurückgedrängt.

1942 – US-amerikanische Truppen besiegen die Japaner in der Schlacht von Cape Esperance auf Guadalcanal im westlichen Pazifik.

1942 – In Deutschland wird Juden behördlich untersagt, in "arischen Buchhandlungen" einzukaufen.

1947 – Die Konferenz der stellvertretenden Außenminister der USA, der UdSSR, Großbritanniens und Frankreichs über einen Staatsvertrag mit Österreich gelangt zu keinem Einvernehmen.

1962 – Die Sowjetunion bezeichnet in einer Note an die Westmächte den Berlin-Status als "nicht mehr existent".

1962 – 29 DDR-Bürger, darunter sechs Kinder, flüchten durch einen Tunnel, den Studenten von Westberlin aus unter der Mauer gegraben haben.

1972 – Die jugoslawische Regierung drückt ihre "ernste Besorgnis" über die Ausschreitungen in Kärnten ("Ortstafelsturm") aus.

1977 – Das Fußball-Länderspiel DDR-Österreich in Leipzig endet 1:1.

1977 – Die 82,8 km lange Hochspannungsleitung Lienz-Kaprun, die in 2.500 m Seehöhe über den Felbertauernpass führt und 300 Masten hat, wird in Betrieb genommen.

1992 – Ein schweres Erdbeben der Stärke 5,9 auf der Richter-Skala erschüttert Teile Ägyptens. Nach offiziellen Angaben kommen dabei 553 Menschen ums Leben, etwa 10.000 werden verletzt. Der Sachschaden ist enorm.

1992 – In Rom demonstrieren 250.000 Menschen anlässlich eines Open-Air-Konzerts des Popsängers Antonello Venditti gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit.

2002 – Auf der indonesischen Ferieninsel Bali werden bei Terroranschlägen islamistischer Fanatiker auf zwei Diskotheken 202 Menschen, mehrheitlich westliche Touristen, in den Tod gerissen.

2007 – Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an Vorkämpfer des Klimaschutzes: den früheren US-Vizepräsidenten Al Gore und den UNO-Weltklimarat (IPCC). Das Nobel-Komitee teilt mit, beide erhielten den Preis für ihre Bemühungen, das Wissen um den vom Menschen verursachten Klimawandel zu verbreiten.

2012 – Der Friedensnobelpreis 2012 geht an die Europäische Union. Begründet wird die Entscheidung damit, dass die EU über sechs Jahrzehnte entscheidend zur friedlichen Entwicklung des Kontinents beigetragen habe. Der mit umgerechnet 930.000 Euro dotierte Preis gilt als die prestigeträchtigste Auszeichnung der Welt.

Geburtstage:

Eduard VI., König von England (1537-1553)

Georg Anton Gumpp, öst. Baumeister (1682-1754)

Ascanio Sobrero, ital. Chemiker und Erfinder des Nitroglycerins (1812-1888)

Max Friedländer, dt. Musikhistoriker (1852-1934)

Ralph Vaughan Williams, brit. Komponist (1872-1958)

Paula von Preradovic, öst. Schriftstellerin, Dichterin; Verfasserin der ersten Fassung der österreichischen Bundeshymne (1887-1951)

Fritz Eichler, öst. klassischer Archäologe; 1953-1969 Direktor des Österreichischen Archäologischen Instituts (1887-1971)

Gunnar Jarring, schwed. Diplomat, ehem. UNO-Nahost-Sonderbeauftragter (1907-2002)

Juliane Windhager, (eigtl. J. Häuptner) öst. Schriftstellerin (1912-1986)

Edd Stavjanik, öst. Schauspieler (1927-2008)

Robert Mangold, US-Künstler (1937- )

Daliah Lavi (eigtl. Levenbuch), israel. Sängerin (1942-2017)

Bode Miller, US-Skirennfahrer (1977- )

Todestage:

Piero della Francesco, ital. Maler (1420-1492)

Henry Rey, frz. Politiker (1903-1977)

John Denver (eigtl. Deutschendorf), US-Countrysänger, Komponist (1943-1997)

(APA, 12.10.2017)