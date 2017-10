Geschäftsführung des Austrian Institute of Technology verlängert

Wolfgang Knoll und Anton Plimon bleiben bis 2023 in ihrer Funktion

Austin/Wien – Die Verträge der beiden Geschäftsführer des Austrian Institute of Technology (AIT), Wolfgang Knoll (Wissenschaft) und Anton Plimon (Wirtschaft), werden um weitere fünf Jahre bis 2023 verlängert. Diese Personalentscheidung gab AIT-Aufsichtsratschef Hannes Androscham Rande des Austrian Research and Innovation Talk (ARIT) in Austin, Texas, bekannt. Die beiden AIT-Chefs sind seit 2008 in ihrer Funktion.

Der Beschluss sei von der Generalversammlung des Instituts auf Basis eines einstimmigen Votums des Aufsichtsrats gefasst worden, der sich in seiner Entscheidung auf die Ergebnisse eines Findungskomitees gestützt habe. "Wir sichern damit Kontinuität und die erfolgreiche Entwicklung des AIT", sagte Androsch.

50,46 Prozent des AIT-Konzerns stehen im Eigentum des Bundes, der Rest ist im Besitz heimischer Unternehmen. Im Vorjahr erzielte das Unternehmen eine Betriebsleistung von 143 Mio. Euro und ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) von 3,3 Mio. Euro. (APA, 9.10.2017)