Kritik an Pilz, der Österreich "Silberstein-frei" machen will

ORF-Moderator Armin Wolf fühlte sich an "Judenfrei"-Slogans der Nationalsozialisten erinnert

Wien – Peter Pilz forderte am Montag, Österreich "Silberstein-frei" zu machen, was prompt für einen Schlagabtausch auf Twitter um den möglichen Antisemitismus-Gehalt dieser Aussage sorgte.

"Wenn wir diese Republik Silberstein-frei machen wollen, und es mir ein ganz großes Ziel in der Politik, Österreich Silberstein-frei zumachen, und da ist es völlig egal, ob es rote Silbersteins, schwarze Silbersteins, blaue Silbersteins oder von mir aus auch grün-türkis gestreifte Silbersteins sind, wenn wir Österreich Silberstein-frei machen wollen, dann müssen wir klare Strafbestimmungen und Gefängnisstrafen in die Gesetze gegen den Parteienstaat reinschreiben", sagte Pilz wörtlich.

Würde sich Petzner schämen?

In den sozialen Medien sorgte dies für Aufregung. "Ich glaube, dafür würde sich sogar S. Petzner ("Kärnten wird tschetschenenfrei") schämen", meinte auf Twitter etwa ORF-Moderator Armin Wolf-

Peter Pilz "will Ö. Silberstein-frei machen".

Ich glaube, dafür würde sich sogar S. Petzner ("Kärnten wird tschetschenenfrei") schämen. — Armin Wolf (@ArminWolf) October 9, 2017

Wolf postete im Verlauf der Diskussion ein Foto aus den 1930er-Jahren, auf dem ein nationalsozialistisches Plakat mit dem Slogan "Diese Stadt ist judenfrei" zu sehen ist.

Ist echt zu viel verlangt, dass sich Politiker daran erinnern? Und derartige Anspielungen einfach bleiben lassen? pic.twitter.com/3e7tkgXoTD — Armin Wolf (@ArminWolf) October 9, 2017

Pilz ließ dies nicht auf sich sitzen. "Keine andere Partei wäre auf die Idee gekommen, mich zum Antisemiten zu erklären. Das bleibt @ArminWolf vorbehalten. Beachtlich", meinte er.

Keine andere Partei wäre auf die Idee gekommen, mich zum Antisemiten zu erklären. Das bleibt @ArminWolf vorbehalten. Beachtlich. — Peter Pilz (@Peter_Pilz) October 9, 2017

Am Wochenende sah sich bereits ÖVP-Chef Sebastian Kurz dem Vorwurf des Antisemitismus ausgesetzt, nachdem er bei einer Rede in Graz sagte, es gäbe jetzt eine Volksabstimmung, ob "wir die Silbersteins in Österreich wollen". (red, 9.10.2017)