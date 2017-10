Achtung: Rückruf von Reblochon-Käse

Aufgrund von Salmonellen-Befall ruft der Hersteller "Societe Capt et fils" sein Produkt "10511 Reblochon de Savoie (AOP)" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 17.10.2017 und Chargennummer 171017 zurück. Die betroffene, noch vorhandene Ware muss entsorgt oder kann zurückgegeben werden. (red, 9.10.2017)

Salmonellen

Salmonellen, die Erreger der Salmonellose, zählen zu den weltweit wichtigsten bakteriellen Infektionserregern bei Mensch und Tier. Sie treten in einer sehr großen Zahl an Serovaren und Stämmen auf, viele von ihnen sind Zoonoseerreger. Salmonellen zählen zu den Stäbchenbakterien; sie sind meist beweglich, besitzen in diesem Falle Geißeln und sind ca. 2-5 µm lang. Sie leben im Darm von Tier und Mensch, sind aber auch außerhalb des menschlichen bzw. tierischen Körpers wochenlang lebensfähig.