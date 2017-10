Rekord für Puls 4 mit Kanzler-Duellen: Bis zu 748.000 Zuschauer bei Analyse

Das Duell Kurz-Kern schauten im Schnitt 623.000, Strache-Kurz kam auf 587.000

Wien – Die Kanzler-Duelle am Sonntagabend sorgten für einen Quotenrekord für Puls 4. Im Durchschnitt verfolgten 622.800 Zuschauer das Duell Kurz-Kern. Laut Sender verfolgten in Spitzen bis zu 748.000 Zuschauer die Analyse nach dem Aufeinandertreffen zwischen Kurz und Kern, im Schnitt waren laut Teletestdaten 734.000 dabei. Das Duell Strache-Kurz erreichte durchschnittlich 586.700 Zuschauer. Damit schafften die Kanzlerduelle am Sonntag mehr Zuschauer als die Elefantenrunde am Sonntag zuvor und auch mehr als der ORF-Sonntagskrimi, die "Tatort"-Folge "Hardcore" in ORF 2 kam auf durchschnittlich 669.000 Zuschauer. (red, 9.10.2017)