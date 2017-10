Neuer Trailer zu "Akte X": Es geht um die Menschheit

Fox stellt bei der New Yorker Comic-Con den neuen Trailer vor. 2018 kommen zehn neue Folgen

New York/Wien – Es geht um nichts Geringeres als um die Rettung der Menschheit – aber darum ging es irgendwie ja immer: Fox präsentiert bei der Comic-Con in New York den neuen Trailer zu "Akte X".

the x-files

Die Mysteryserie "Akte X" mit David Duchovny als Fox Mulder und Gillian Anderson (Dana Scully) startete 1993 und war eine der erfolgreichsten Serien des Jahrzehnts. 2002 beschloss der Sender Fox nach neun Staffeln das Ende. 2016 wurde die Serie unter großem Mediengetöse wiederbelebt. Für 2018 sind zehn neue Folgen angekündigt. (red, 9.10.2017)