Grabner mit Assist bei erstem Sieg der Rangers

New York – Dank ihres überragenden Tormannes Henrik Lundqvist haben die New York Rangers am Sonntag ihren ersten NHL-Saisonsieg gefeiert. Der Schwede parierte beim 2:0 daheim im Madison Square Garden gegen die Montreal Canadiens 34 Schüsse. Der Kärntner Eishockey-Profi Michael Grabner lieferte zum ersten Treffer von Brady Skjei in der 18. Minute die Vorarbeit. Der Villacher stand 15:42 Minuten auf dem Eis. (APA, 9.10.2017)

Ergebnis der National Hockey League (NHL) vom Sonntag:

New York Rangers (mit Grabner/1 Assist) – Montreal Canadiens 2:0