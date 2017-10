AT&S über Erwartungen, Aktie macht Luftsprung

AT&S erhöht Umsatzprognose, Aktie springt zwölf Prozent nach oben

Leoben – Nach der Anhebung der Wachstumsprognose für den Umsatz haben die Aktien der AT&S am Montagvormittag an der Wiener Börse einen deutlichen Kurssprung verzeichnet. Knapp vor 10.30 Uhr notierten die Papiere um satte 12,18 Prozent höher bei 14,00 Euro. Der Wiener Gesamtmarkt zeigte sich indessen leicht im Minus: Der ATX verlor zuletzt minimale 0,09 Prozent auf 3.321,50 Punkte.

Der Leiterplattenhersteller AT&S hat seine Erwartungen für das Umsatzwachstum aufgrund des bisher gut gelaufenen Geschäfts in diesem Jahr von 10-16 Prozent auf 20-25 Prozent erhöht. Die Kundennachfrage sei vor allem in den letzten drei Monaten sehr hoch gewesen, hießt es zur Begründung. Dementsprechend arbeiteten alle Werke an der Kapazitätsgrenze. Zudem sei die neue Technologie schneller angenommen worden, im Werk in Chongqing habe es bei IC-Substraten weitere Effizienzsteigerungen gegeben.

Die zusätzlichen Abschreibungen sollen nun nur mehr 15 statt 25 Mio. Euro betragen, gab AT&S zudem bekannt. Auch die Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2017/18 dürfte angepasst werden. AT&S wird seine Ergebnisse zum ersten Halbjahr am 3. November 2017 vorlegen. (APA, 9.10.2017)