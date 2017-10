EZB-Stresstest: Banken verdauen Zinsänderungen großteils gut

Kapitalanforderungen insgesamt werden sich nicht ändern, aber Anpassungen für einzelne Banken möglich

Frankfurt – Die meisten Geldhäuser in der Eurozone können laut einem Stresstest der EZB deutliche Zinsschwenks in der Geldpolitik gut verkraften. Höhere Zinsen würden bei der Mehrheit der Institute zu einem Anstieg des Nettozinseinkommens in den nächsten drei Jahren führen aber zu einem niedrigeren Wert des wirtschaftlichen Eigenkapitals, teilte die Europäische Zentralbank (EZB) am Montag mit.

Die Ergebnisse sollen in die diesjährige Bankenprüfung (SREP) einfließen. Insgesamt würden sich die Kapitalanforderungen für die Institute durch die Resultate des Stresstests nicht ändern. Sie könnten aber für einzelne Banken angepasst werden.

Die Euro-Notenbank ist seit Herbst 2014 für die Aufsicht über die großen Banken im Währungsraum zuständig. Inzwischen kontrolliert sie direkt 120 Institute, darunter die Deutsche Bank und die Commerzbank. Sie hatte in ihrem Stresstest sechs unterschiedliche Zinsszenarien geprüft. (APA, 9.10.2017)