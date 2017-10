Amazon schließt seine Diskussionsforen – soziales Netzwerk wohl als Ersatz

Posting im Forum verwundert Nutzer – Änderung am 13.10

Amazon schließt die eigenen Diskussionsforen. Am 13.10.2017 ist Schluss mit der Plattform, auf der sich Kunden zu Produkten austauschen oder Fragen stellen konnten. Wieso der Versandriese die Diskussionsforen schließt ist unbekannt – mit einer recht kargen Mitteilung wurde das Ende angekündigt.

foto: screenshot/webstandard Die Ankündigung zur Schließung der Foren.

Meldung auch in UK

Betroffen davon ist Amazon Deutschland, aber auch in Großbritannien wurde die Meldung eingeblendet. Auf Nachfrage der Nutzer, wieso das Forum geschlossen wird, wurde bisher nicht reagiert. Möglicherweise plant der Konzern eine neue Plattform wie sie bereits in den USA in Verwendung ist.

foto: screenshot/webstandard Womöglich bereitet Amazon in Deutschland und Großbritannien Spark vor – das hauseigene soziale Netzwerk.

Wohl Social-Network als Ersatz

Dort können Nutzer beim sozialen Netzwerk Spark nicht nur Text-Beiträge, sondern auch Fotos und Videos teilen und zu den Postings kommentieren und mitlesen. In einem Posting des Community-Teams von Amazon wurde die Änderung bereits angeteasert – Gewissheit gibt es allerdings noch nicht. (red, 09.10.2017)