Lenzing drängt mit Weltinnovation in Haute-Couture-Markt

Eine Endlosfaser auf Zellulosebasis mit Seideeigenschaften soll den Bedarf an ökologisch nachhaltigen Produkten befriedigen

Paris – Drei Jahre lang hat eine Gruppe von Personen innerhalb der Lenzing AG in Oberösterreich unter höchster Geheimhaltung an einer Idee getüftelt: ein Verfahren zu entwickeln, wie auf Basis von Zellulose ein Filament, sprich eine Endlosfaser ähnlich wie Seide, hergestellt werden kann. Am Wochenende wurde das Geheimnis bei einem Event in Paris gelüftet und gezeigt, was der Faden kann.

"In der gesamten Filamentechnologie hat es in den vergangenen 25 Jahren keine einzige Innovation gegeben. Das ist die erste," sagte Lenzing-Vorstandschef Stefan Doboczky in einem Pressegespräch in der französischen Hauptstadt, in der drei junge Designer erste Kreationen mit Tencel Luxe zeigten. Tencel Luxe ist der Markennamen des bisher hochwertigsten Produkts, das aus dem Lenzing-Labor kommt. Adressiert wird damit der internationale Markt der Haute Couture, wo der Druck auf Modeschöpfer, möglichst nachhaltige Stoffe einzusetzen, immer größer wird.

Eco Couture im Trend

"Das Verkaufsargument für uns ist nicht der Preis, auch wenn der deutlich niedriger ist als beispielsweise von echter Seide," sagte Doboczky. "Eco Couture ist ein Trend, der immer stärker wird. NGOs schauen sich auch vermehrt Luxusmarken an, das Thema Nachhaltigkeit spielt insbesondere bei jungen Designern eine immer größere Rolle. Und wir haben jetzt ein Produkt dafür."

Tencel Luxe habe nicht nur die Anmutung von Seide, sondern teilweise sogar bessere Eigenschaften, weil zum Beispiel waschbar bei 30 Grad, sagte Vertriebsvorstand Robert van de Kerkhof. Mit Seide sei es in punkto Umweltverträglichkeit nicht zum Besten bestellt, zumal die kurzlebigen Raupen sich ausschließlich von Blättern des Maulbeerbaums ernähren und diese Plantagen vorzugsweise in trockenen Gegenden mit enormem Wasserbedarf stünden. Zellstoff, das Ausgangsmaterial für Tencel, werde hingegen aus Hölzern wie Buchen, Eschen oder Fichten gewonnen, die aus zertifiziertem Anbau stammten – mit einer ungleich besseren Umweltbilanz.

Pilotanlage noch für zwei Jahre

Mit der Pilotanlage in Lenzing werde man noch ungefähr zwei Jahre das Auslangen finden, zumal es in der ersten Phase darum gehe, den Markt aufzubereiten, wie Vorstandschef Doboczky sagte. In der Folge aber werde man ein eigenes Werk für Tencel Luxe am Standort Lenzing bauen. Die Entscheidung, wann und wie groß, soll spätestens im dritten Quartal 2018 fallen. Im Gegensatz zu sogenannten Stapelfasern, die von Spinnern zu Garn weiterverarbeitet werden müssen, könne man diesen Arbeitsschritt bei Tencel Luxe überspringen, weil es bereits ein Garn ist. Abnehmer seien Stricker zum Beispiel in Italien oder Indonesien.

Tencel Luxe lasse sich mit Seide, Kashmir oder hochwertigen Wollprodukten mischen, werde aber wohl immer ein Nischenprodukt, dafür mit hohem Imagefaktor, bleiben. Der Markt für Nobelfasern, den Lenzing mit dem neuen Produkt adressiere, sei rund drei Milliarden Euro schwer. "Darin werden wir unsere Position finden", sagte Doboczky. (Günther Strobl, 9.10.2017)

Compliance-Hinweis: Die Reise nach Paris erfolgte auf Einladung von Lenzing.