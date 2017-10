Wiener City: Wohnungen trotz 12.600 Euro pro Quadratmeter gefragt

Die meisten Käufer kommen aus Österreich

Wien – Wohnen im Herzen Wiens: Diesen Traum erfüllen sich immer mehr Menschen mit dem Kauf einer Eigentumswohnung in der Innenstadt. Heuer ist der Umsatz mit Wohnungen in der Wiener City besonders hoch: Auch aufgrund vieler neuer Projekte sei ein Umsatzrekord zu erwarten, heißt es in der neuesten Ausgabe des "Wohnungsatlas" von Otto Immobilien.

Trotz Preisen von durchschnittlich 12.604 Euro pro Quadratmeter ist die Nachfrage hoch. "Zum Stichtag 31.8.2017 wurden bereits fast so viele Wohnungen im Erstbezug verkauft wie im gesamten Vorjahr, seit der letzten Ausgabe des Wohnungsatlas vor zwei Jahren ist das Transaktionsvolumen um 20 Prozent gestiegen", so Alexander Bosak, Leiter der Abteilung Immobilien Research.

Die Wiener Innenstadt ist ein exklusives Pflaster mit nur 4.083 Eigentumswohnungen. Das sind im Vergleich zum Herbst 2015 um 60 Wohnungen mehr. Die meisten Wohnungen gibt es im Schottenviertel (35 Prozent), die wenigsten im "kleineren" Stubenviertel (17 Prozent). Jährlich sind die Preise in den vergangenen sechs Jahren um fast fünf Prozent (4,93 Prozent) gestiegen.

Wohnraum im Wert von immerhin rund 120 Millionen Euro wechselt pro Jahr den Besitzer, hat Otto Immobilien erhoben. 80 Prozent der Käufer sind Österreicher. Die zweitgrößte Käufergruppe kommt mit sechs Prozent aus dem EU-Raum, die drittstärkste aus Liechtenstein, Luxemburg, Zypern und der Schweiz ( fünf Prozent).

Für die teuerste Wohnung (im Schottenviertel) wurden 32.094 Euro pro Quadratmeter berappt. (red, 9.10.2017)