Rotes Kreuz wird Präsenz in Afghanistan "drastisch" reduzieren

Grund sind die Anschläge auf Mitarbeiter in diesem Jahr

Kabul – Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) wird seine Operationen in Afghanistan "drastisch" reduzieren. Die Entscheidung kommt nach Anschlägen in diesem Jahr, wodurch sieben Mitarbeiter starben. Das sagte die Hilfsorganisation am Montag.

"Wir haben keine andere Wahl als unsere Präsenz in Afghanistan einzuschränken", sagte Monica Zanarelli, die Leiterin des IKRK im Land. Zanarelli fügt aber hinzu, dass die Hilfsorganisation das Land nicht vollkommen verlassen wird. (Reuters, 9.10.2017)