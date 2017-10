KAC besiegte Fehervar, Salzburg unterlag Bozen

Ungefährdeter 3:1-Erfolg der Klagenfurter. Erster Auswärtserfolg der Südtiroler

Wien – Der KAC hat am Sonntag in der 10. Runde der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) einen ungefährdeten 3:1-Erfolg über Nachzügler Fehervar gefeiert. Lundmark (5.), Talbot in Unterzahl (21.) und Strong (54.) scorten für die Klagenfurter gegen die Ungarn, die auch in ihrem vierten Auswärtsspiel in Folge punktlos blieben. Dafür gelang dem HCB Südtirol in Salzburg der erste Auswärtserfolg des Jahres 2017.

Die Bozener setzten sich bei Red Bull Salzburg mit 2:1 durch und feierten den ersten Erfolg in direkten Duellen nach vier teils deutlichen Niederlagen. Raymond hatte die Gastgeber in Führung gebracht (5.), doch die Südtiroler drehten durch zwei Treffer von Petan (13./19.) ebenfalls jeweils in Überzahl das Match. Der Sturmlauf der "Bullen" im Schlussdrittel blieb erfolglos. (APA, 8.10.2017)

Ergebnisse der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) vom Sonntag – 10. Runde:

Red Bull Salzburg – HCB Südtirol 1:2 (1:2,0:0,0:0). Eisarena Volksgarten, 3.098 Zuschauer. Tore: Raymond (5./PP) bzw. Petan (13./PP, 19./PP). Strafminuten: 21 bzw. 19.

KAC – Fehervar AV19 3:1 (1:0,1:1,1:0). Stadthalle, Klagenfurt, 2.908. Tore: Lundmark (5.), Talbot (21./SH), Strong (54.) bzw. Luttinen (26./PP). Strafminuten: je 6.