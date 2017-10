KAC besiegt Fehervar, Salzburg unterliegt Bozen

Linz drehte Match in Zagreb und gewann nach Penaltyschießen 5:4. Salzburg unterlag Südtirol 1:2. VSV beendete mit 3:1-Sieg Innsbrucker Heimserie

Der VSV hat die Innsbrucker Haie am Sonntag in deren Olympiaworld entzaubert. Die Tiroler, die zuvor alle fünf EBEL-Heimspiele gewonnen hatten, schlitterten in eine 1:3-Niederlage. Erste Verfolger der Vienna Capitals sind nun Znojmo nach einem 3:0 gegen Graz und Linz dank eines 5:4 nach Penaltyschießen in Zagreb. Der KAC besiegte Fehervar 3:1, Salzburg unterlag Südtirol 1:2.

Die Innsbrucker verzeichneten einmal mehr ein mäßiges Powerplay und ließen im Gegensatz zu den bisherigen Matches auf eigenem Eis (23:7 Tore) auch Scorer-Qualitäten vermissen. Anders die Villacher. Sie hatten zuletzt gegen Südtirol eine Niederlagen-Serie beendet und Innsbruck erwies sich neuerlich als guter Punktelieferant. Denn der VSV, für den zweimal Beach (8., 17.) und Flick (33.) scorten, hat nun acht der jüngsten neun Duelle mit den Tirolern für sich entschieden. Der Ehrentreffer der Haie gelang Wehrs erst im Finish (57./PP).

Znojmo schiebt an

Innsbruck rutschte vom zweiten auf den vierten Rang ab, erster Verfolger der weiter ungeschlagenen Vienna Capitals (am Samstag 2:0 gegen Dornbirn/27 Punkte) ist nach der 10. Runde der HC Znojmo. Die Tschechen kamen gegen die Graz 99ers dank eines Doppelpacks von Bartos (27./49.) jeweils im Powerplay zu einem 2:0-Erfolg. Yellow Horn, der in den jüngsten fünf Duellen immer getroffen hatte, steuerte diesmal immerhin zwei Assists bei. Die Steirer gingen erstmals nach drei Siegen leer aus.

Die Black Wings Linz kämpften sich in Zagreb nach 0:2-, 1:3 und 3:4-Rückstand jeweils zurück, und sind punktgleich mit Znojmo (je 18) Dritte. Die Serie der knappen Spiele der Black Wings wurde in Kroatien prolongiert. Das zuletzt immer stärker aufspielende Zagreb hatte nach Strafen gegen die Linzer Dowell und Locke (2+2 Minuten) im Finish der regulären Spielzeit und in der gesamten Verlängerung Überzahl, doch die Linzer retteten sich ins Penaltyschießen. Dort traf Lebler, der zuvor zum 2:3 verkürzt hatte, zum umjubelten 5:4.

Ungefährdete Klagenfurter

Der KAC kam zu einem ungefährdeten 3:1-Erfolg über Nachzügler Fehervar, der höher hätte ausfallen können. Lundmark (5.), Talbot in Unterzahl (21.) und Strong (54.) scorten für die Klagenfurter gegen die Ungarn, die auch in ihrem vierten Auswärtsspiel in Folge punktlos blieben.

Dafür gelang dem HCB Südtirol in Salzburg der erste Auswärtserfolg des Jahres 2017. Die Bozener setzten sich bei Red Bull Salzburg mit 2:1 durch und feierten den ersten Erfolg in direkten Duellen nach vier teils deutlichen Niederlagen. Raymond hatte die Gastgeber in Führung gebracht (5.), doch die Südtiroler drehten durch zwei Treffer von Petan (13./19.) ebenfalls jeweils in Überzahl das Match. Danach rettete Salzburg-Keeper Gracnar mehrfach in brenzligen Situationen. Im Schlussdrittel starteten die "Bullen" einen Sturmlauf (16:1 Schüsse), blieben aber erfolglos. Als Neunte haben die Salzburger nur einen Punkt Vorsprung auf Bozen. (APA, 8.10.2017)

Ergebnisse der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) vom Sonntag – 10. Runde:

Red Bull Salzburg – HCB Südtirol 1:2 (1:2,0:0,0:0). Eisarena Volksgarten, 3.098 Zuschauer. Tore: Raymond (5./PP) bzw. Petan (13./PP, 19./PP). Strafminuten: 21 bzw. 19.

KAC – Fehervar AV19 3:1 (1:0,1:1,1:0). Stadthalle, Klagenfurt, 2.908. Tore: Lundmark (5.), Talbot (21./SH), Strong (54.) bzw. Luttinen (26./PP). Strafminuten: je 6.

HC Innsbrucker Haie – Villacher SV 1:3 (0:2,0:1,1:0). Innsbruck, 2.500. Tore: Wehrs (57./PP) bzw. Beach (8., 17.), Flick (33.). Strafminuten: 4 bzw. 14.

HC Znojmo – Graz 99ers 3:0 (0:0,1:0,2:0). Znojmo, 2.643. Tore: Bartos (27./PP, 49./PP), Boruta (60./SH). Strafminuten: 10 bzw. 14

Medvescak Zagreb – EHC Black Wings Linz 4:5 n.P. (3:1,1:3,0:0;0:0;0:1). Dom Sportova Zagreb, 4.789. Tore: Morley (11., 13.), Netik (19./PP2), Olden (38.) bzw. Broda (16.), Lebler (25.), Locke (28.), Lukas (39.), Lebler (entscheidender Penalty). Strafminuten: 12 bzw. 20.