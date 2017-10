BBC bringt Anthony Hopkins und Emma Thompson zusammen

Drehen Shakespeares "King Lear"

London – Die BBC verfilmt Shakespeares "King Lear" und besetzt die Hauptrollen mit Anthony Hopkins und Emma Thompson, berichtet der Independent.

Die beiden standen zum ersten Mal 1993 gemeinsam vor der Kamera für "The Remains of the Day" ("Was vom Tage übrig blieb").

Ebenfalls an Bord ist Andrew Scott ("Sherlock") und Christopher Eccleston ("The Leftovers"). Regie führt Richard Eyre. Laut Independent soll der neue "King Lear" in der Gegenwart spielen. Hopkins spielt den titelgebenden Monarchen, Thompson verköpert seine ältere Tochter Goneril. (red, 8.10.2017)