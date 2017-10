TV- und Radiotipps für Montag, 9. Oktober

Hart, aber fair: Notruf aus dem Pflege alltag – Was muss die nächste Regierung tun? Zu wenig Personal, zu viele Medikamente und Stress. Wie soll die deutsche Politik das Pflegesystem reformieren? Dazu diskutieren bei Frank Plasberg: Alexander Jorde (Pfleger in Ausbildung), Samuel Koch (Schauspieler), Andrea Kaiser (Journalistin), Jochen Pimpertz (Gesundheitsökonom), Claudia Moll (Pflegerin und SPD-Abgeordnete) und Stephan Baumann (Verband Deutscher Alten- und Behinderten hilfe). Bis 22.15, ARD

Themenmontag: Kleidung Im ORF-3- Kleidercheck (20.15 Uhr) untersucht ein professioneller Warentester das Textilangebot in österreichischen Geschäften. Der Markencheck (21.55 Uhr) nimmt sich die schwedische Modekette H&M vor und überprüft die Kleidung auf Produktionsbedingungen und Giftstoffe. Die Dokumentation Was wir wirklich tragen – Unsere Kleidung (22.45 Uhr) beleuchtet das Verhältnis der Österreicher zu ihrem Gewand. Und die Am Schauplatz -Doku Alte Kleider, neues Geld (23.35 Uhr) wirft einen kritischen Blick hinter die Kulissen der Altkleidersammelindustrie. Bis 0.30, ORF 3

8.55 MAGAZIN

Vom Leben der Natur: Lamas Gerhard Rappersberger züchtet die Tiere im Mostviertel. Mo–Fr, bis 9.00, Ö1

9.05 WISSEN

Radiokolleg Diese Woche lernt man mehr über: 1) Die Fähigkeit zur Heiterkeit. 2) Versteckte Orte und ihre Communitys. 3) Dschungelbuch: die Musik zum Trickfilmklassiker.

Mo–Do, jeweils bis 10.00, Ö1

13.00 GESPRÄCH

Punkt eins: Zu Land einmal um die Welt Die Festland-Magellans Gwen Weisser und Patrick Allgaier zu Gast bei Elisabeth Scharang. Bis 13.55, Ö1

17.55 MAGAZIN

Betrifft: Che Guevara – Der Guerillero Christian Cwik, Professor an der University of the West Indies, Trinidad and Tobago, über den Revolutionär. Mo–Fr, jeweils bis 18.00, Ö1

18.25 REPORTAGE

Journal-Panorama Der anstehende Austritt Großbritanniens aus der EU verunsichert Briten in Österreich und Österreicher in Großbritannien.

Bis 19.00, Ö1 (Sebastian Fellner, 9.10.2017)